Preacordo entre sindicatos e patronal do Transporte

Sindicatos e patronal do Transporte veñen de acadar un preacordo polo que se recupera o Marco Galego de Negociación e a creación de comités provincias para discutir os convenios de cada provincia. Os avances deses comités pasarán despois ao Marco Galego e terán que ser posteriormente ratificados polas asembleas. Se as asembleas de traballadores/as, que se celebrarán este xoves, ás 9:00 horas, ratifican os termos deste preacordo, a folga indefinida será suspendida até o día 19, data na que se debatirán os avances da negociación dos convenios. Isto implica que até ás 9:00 horas, e en función do que se decida nas asembleas, a folga continúa.