Presentación do disco “Rock and Love” de Patricia Moon

A polifacética artista Patricia Moon acudiu ao Concello de Cangas con motivo do seu novo disco ‘Rock and Love’, un traballo que presentará este sábado, día 27 de xaneiro, no Auditorio municipal ás 21:00 horas.

Un dos momentos estelares producirase coa proxección do vídeo clip ‘Dancing in the dark’ dirixido por Jacobo Gayo. Esta peza, que foi gravada na Costa da Vela de Cangas e no Auditorio Mar de Vigo, acadou un Premio Nacional pola calidade fotográfica. “Convido a que os veciños e veciñas de Cangas veñan ao concerto, posto que quedarán abraiados con semellante calidade musical. Ademais, para nós é un orgullo que a nosa vila forme parte dun proxecto tan fermoso. Este vídeo clip é unha promoción impagable para o noso pobo”, declarou o Alcalde do Concello, Xosé Manuel

Pazos Varela.

O concelleiro de Cultura e Normalización Lingüística, Héitor Mera Herbello, aproveitou a ocasión para agradecer a presencia de Patricia Moon: “Estou moi feliz, este era un desexo que tiñamos e agora poderemos contar coa túa actuación. Preséntase aquí o teu terceiro disco e sei que a súa liña está en consonancia cos gustos da xente do lugar”. Ademais, quixo facer referencia á completa competencia musical da artista galega, posto que é cantante, compositora, violinista e pianista. Unha muller que sabe unir con gran mestría dúas vertentes: o mundo clásico co moderno; o que provoca que o seu estilo, tamén denominado como ‘Rock lunático’, sexa ecléctico (soul, rock, instrumentación clásica, etc).

‘Rock and Love’ é un álbum gravado e producido por Álvaro Villagra e Nelson Pombal na cidade de Bos Aires, nos estudos Monsterland. En total son nove cancións nas que se empregan os idiomas galego e castelán, algo novidoso, xa que nos anteriores traballos só se utilizaba o inglés. Ademais, nas actuacións en directo tamén se comezarán a introducir algunhas cancións en galego. Patricia Moon destacou que para este disco non tivo ningún tipo de presión para gravalo, o que favoreceu un resultado totalmente mimado e cunha riqueza sonora abismal.

No futuro da cantante contémplanse moitos proxectos, entre eles unhas cancións de cego e violín, así coma un trío acústico xunto ao guitarrista e pianista de Amy Winehouse. Pero, polo de momento, toca a actuación do sábado no Auditorio, lugar destacado pola artista, e é que considera que no mesmo “lévanse a cabo moitas actividades de repercusión e alcance, o que é un orgullo para a cultura”.