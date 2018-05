Presentación do libro “Escuelas nocturnas” O xoves, 10 de maio ás 20:00h no salón de actos da Casa Galega da Cultura terá lugar a presentación do libro “Escuelas nocturnas” de Mª Luisa de la Puerta. Entrada libre ata completar o aforo do local. Actividade programada pola Concellería de Igualdade .