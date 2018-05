Preto de 200 alumnos/as do IES de Mos asistiron esta mañá á representación de Anagnórise a cargo de Limiar Teatro

Print This Post

Un total de 185 alumnos e alumnas do Instituto de Mos participaron esta mañá nunha actividade que, dende a concellería de Educación mosense que dirixe o edil Camilo Augusto (e dentro do programa de actividades durante o horario lectivo), se organizou para eles/as con motivo do Día das Letras Galegas, celebrado o pasado xoves 17 de maio. 106 destes rapaces/as eran estudantes de 4º curso da ESO e os/as 79 restantes de 1º de Bacharelato.

Durante esta iniciativa os participantes na mesma puideron asistir como público no auditorio do Multiusos das Pozas á representación teatral da obra “Anagnórise” de María Victoria Moreno, -escritora á que este ano se homenaxeou con motivo das Letras Galegas-, a cargo de Limiar Teatro.

A función tivo unha duración de 60 minutos. O alumnado participante tiña recibido con antelación un exemplar da obra para a lectura e comprensión previas da mesma. Traballo que fixeron na aula antes da función e titorizados polos/as seus mestres/as.