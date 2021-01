Preto de 700 beneficiarios das axudas para a elaboración de instrumentos de ordenación forestal poderán xestionar unhas 200.000 hectáreas de monte ao longo deste ano 2021 Estas achegas enmárcanse no contexto de transición verde que establece o Pacto Verde e a nova Estratexia Forestal Europea, e no cumprimento do Plan Forestal 2021/2040, de cara á neutralidade carbónica