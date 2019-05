Preto de 80 concellos benefícianse este ano das axudas da Xunta para contratar persoal en oficinas de turismo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a resolución da convocatoria das axudas da Consellería de Cultura e Turismo para a contratación de persoal nas oficinas de municipios turísticos e dos xeodestinos galegos, da que se benefician preto de 80 concellos galegos.

Como se especifica na resolución, este ano, a Xunta, a través da Axencia Turismo de Galicia, outorga axudas por un importe de preto de 240.000 euros a máis de 40 municipios e a seis entidades locais que aglutinan máis de 30 concellos, polo que as subvencións repercutirán en preto de 80 municipios galegos das catro provincias, a razón dunha media de 20 por cada unha das provincias. Ao tratarse dunha liña de axudas en concorrencia non competitiva, resultaron beneficiadas todas as entidades que o solicitaron.

Dotarase de persoal, entre outras, ás oficinas de turismo de varios concellos da Costa da Morte, as Rías Altas, a Ría da Arousa, a Mariña Lucense así como a Ribeira Sacra ou varios concellos do interior das provincias de Pontevedra e Lugo.

Máis colaboración coas entidades locais

O persoal contratado ao abeiro destas subvencións realizará a súas tarefas durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro permitindo reforzar así a atención de calidade aos viaxeiros que visiten as catro provincias galegas especialmente neste período de tempo.

Esta liña de axudas enmárcanse na aposta da Consellería de Cultura e Turismo por afondar na colaboración coa administración local tanto a través da posta en valor dos seus recursos e infraestruturas turísticas como apostando pola profesionalización e reforzo da atención e información aos visitantes.