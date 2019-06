Preto do 80% dos votantes na enquisa prefiren que algúns areais e Balaídos sexan espazos libres de fume As votacións rexistradas na páxina web do Concello van en aumento e xa son 32.412 os votos rexistrados sobre a posibilidade de que nalgúns areais se limite o consumo de tabaco. Así o avanzou Abel Caballero esta mañá, engadindo que preto do 80% dos votantes avogan por eliminar o fume dalgunhas praias.