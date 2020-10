Prevención Covid-19 no ámbito local: información, coordinación e unidade Abel Caballero mantivo esta mañá un encontro cos titulares de Sanidade e de Política Territorial do Goberno de España para consensuar criterios de prevención a nivel local nesta segunda onda da pandemia. Con motivo do Día de Defuntos, acordaron trasladar á cidadanía a necesidade de reducir a mobilidade e limitar os contactos sociais.