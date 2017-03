O primeiro borrador do Plan básico autonómico será unha realidade este verán

164 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A Xunta de Galicia contará este mesmo verán co primeiro borrador do Plan Básico Autonómico. A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio Beatriz Mato, adiantou este prazo durante a súa intervención na xornada sobre o regulamento da Lei do solo, organizada pola Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

A conselleira de Medio Ambiente indicou que as previsións do seu departamento son iniciar unha rolda de contactos coa Federación Galega de Municipios e Provincias e cos concellos para ofrecerlles toda a información sobre este instrumento, para -a continuación- sometelo ao trámite de información pública á cidadanía. Engadiu que -tal e como indicou o presidente da Xunta na inauguración desta xornada- o plan poderá estar aprobado a mediados do próximo ano.

Grazas a este plan, ao que se destina un orzamento de 250.000 euros, identificaranse a totalidade dos asentamentos de poboación existentes en Galicia, que son 33.000, ao tempo que recollerá todas as afeccións derivadas das lexislacións sectoriais, como as infraestruturas: como estradas, portos parques eólicos… pero tamén as do medio físico ou as patrimoniais. Mato Otero indicou que este plan poderá beneficiar a preto de 50 concellos, que na actualidade se rexen por unhas normas provincias con data de 1991.

En definitiva, contarase cun completo diagnóstico da situación territorial de Galicia, cunha foto precisa do urbanismo da comunidade en 2017, realizado por capas, o que facilitará a consulta específica, e sobre todo unha constante actualización.

Plans básicos municipais

A conselleira de Medio Ambiente tamén destacou que a Lei do solo tamén recolle a figura dos Plans Básicos Municipais, unha ferramenta para dar unha resposta urbanística aos municipios de menos de 5.000 habitantes que non conten con planeamento xeral e que dispoñen de menos recursos económicos e de persoal para a redacción do mesmo.

Estes plans entrarán ao detalle, coa clasificación do chan, establecendo en que zonas se poderán levar a cabo novos desenvolvementos no solo urbano consolidado, nos núcleos rurais ou no solo rústico; co fin de favorecer a actividade económica nos pequenos concellos, coa máxima seguridade xurídica.

Mato Otero indicou que toda a nova ordenación legal da Xunta responde a tres grandes obxectivos: ningún concello sen PXOM, o desenvolvemento ordenado e sustentable do noso medio rural, para posibilitar a súa posta en valor; e a protección da paisaxe. Un esforzo que desde de 2009 se leva facendo e que acadou un fito importante o pasado ano, coa entrada en vigor da Lei do solo e, seis meses depois, a aprobación do seu propio regulamento, de carácter integral por incluír xestión, planeamento e disciplina, feito que unifica e modifica aos tres regulamentos anteriores, dous estatais e un autonómico.





