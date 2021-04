10 productos imprescindibles si quieres seguir una dieta détox

Cada vez es más popular que llevemos hábitos alimenticios mucho más sanos, todo debido a que cada vez nos preocupa más nuestra salud. Sin embargo, nuestro cuerpo se va llenando al mismo tiempo de toxinas, que podremos eliminar si seguimos una dieta détox. Pero para ello necesitarás algunos elementos que sean básicos y que te permitan conseguir así un cuerpo mucho más sano.

Los principales beneficios de hacer este tipo de dieta de forma periódica es que tu cuerpo pueda librarse de todas las toxinas y líquidos acumulados por el paso del tiempo. A su vez, también permite perder peso rápido, sin que descuides los nutrientes y vitaminas necesarios para vivir.

Así que, si quieres conseguir todo lo que necesitas para una buena dieta détox te invito a que sigas leyendo atentamente este post y no te vas a arrepentir.

Productos que no pueden faltar en tu dieta détox

Existen muchas cosas que te pueden ayudar en tu dieta détox, desde libros hasta suplementos nutricionales. Por este motivo, he seleccionado los que no podrían faltarte para que puedas conseguir una correcta desintoxicación de tu cuerpo. Así que vamos a comenzar a conocerlos:

#1 Adelgazante natural DETOX

DETOX Adelgazante Potente liquido Natural. Colon Cleanse. Retencion de líquidos Depurativo Hígado. Diurético Elimina Toxinas. Té Verde Guaraná Papaya Diente León. 500ml VEGANO CE. N2 Natural Nutrition ⭐DETOX CLEANSER, DESINTOXICA Y DEPURA TU ORGANISMO MEJORANDO LA DIGESTIÓN: Gracias a Ingredientes de Origen Natural como el Grosellero Negro, la Pilosella o el Guaraná y su Óptima Combinación, el Complemento Detox favorece la Digestión, Limpiando y Mejorando el Tránsito Intestinal, el Colon y el Hígado, Eliminando las Toxinas acumuladas dentro del Organismo.

💖IDEAL PARA LA PÉRDIDA DE PESO, POTENTE DIURÉTICO, DRENANTE Y ANTOXIDANTE: El Suplemento Detox cuenta con ingredientes como el Té Verde, el Ortosifón, la Hierba Mate, el Diente de León o la Papaya rica en Vitamina C y A, actúan en sinergia para potenciar el efecto adelgazante, la eliminación de los líquidos acumulados en el organismo y Antioxidante.

⚡POTENTE, DE RÁPIDA ASIMILACIÓN, LIBRE DE GLUTEN Y LACTOSA: Nuestro Suplemento Detox se presenta como Jarabe Diluible con aroma a frutos del bosque, que a diferencia de los comprimidos, aporta la máxima concentración y pureza, maximizando la absorción de los principios activos y reduciendo la irritación intestinal lo que le permite actuar con mayor eficiencia en la depuración de nuestro organismo, además de contar con un Dosificador.

🌿CERTIFICADO VEGANO: Complementos 100% Naturales, con certificación VEGANA por la "The Vegetarian Society" Británica. Fabricados en Laboratorios de la CE, cumplen con la estrictas normas y procesos de fabricación ISO 9001, FDA Americana, GMP (Buenas Prácticas de Fabricación). Todos nuestros ingredientes están libres de transgénicos y son "Cruelty Free".

📩GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Para N2 Natural Nutrition la satisfacción de nuestros clientes es nuestra razón de ser. Así que si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos, nuestro equipo de nutricionistas y expertos estarán felices de ofrecerte la mejor solución lo antes posible.

Sin duda esta es una fórmula que te ayudará a depurar tu organismo de una forma sencilla mejorando tu digestión. Se trata de un producto con ingredientes naturales como el Grosellero Negro, La Pilosella y el Guaraná, en una óptima combinación para conseguir así una mejor digestión. Es ideal para una pérdida de peso rápida, así como para lograr un efecto diurético, drenante y antioxidante.

Es una solución totalmente libre de gluten y de lactosa, lo que te permitirá que no se presenten ningún tipo de reacción alérgica. Aportará la máxima concentración y pureza de sus ingredientes, para una mejor absorción a nivel intestinal. Es una fórmula con certificación vegana, y cumple con todas las normas internacionales para que puedas tener un producto de la más alta calidad. Sin duda es una fórmula que no te puedes perder.

#2 Comprimidos de Espirulina Ecológica Premium

Espirulina Ecológica Premium para 18 Meses | 600 comprimidos de 500mg con 99% BIO Spirulina | Vegano - Saciante - DETOX - Proteína Vegetal | Certificación Ecológica (1 x 600 Comprimidos) LA ESPIRULINA ECOLÓGICA ALDOUS BIO CONTIENE UN 99% DE SPIRULINA BIO EN CADA COMPRIMIDO, es cultivada en el mejor entorno natural. Con agua de gran pureza y libre de residuos tóxicos procedentes de pesticidas, antibióticos, fertilizantes sintéticos, aditivos y conservantes. El secado que realizamos garantiza la conservación de las excelentes propiedades nutricionales de nuestra alga espirulina orgánica.

MUY BENEFICIOSA PARA NUESTRA SALUD - Nuestra espirulina ecologica es un complemento alimenticio que proporciona gran cantidad de proteínas de calidad, vitaminas del grupo B, antioxidantes, minerales, y ácidos grasos esenciales que ayudan a prevenir la fatiga, contribuye a aumentar la masa muscular, y mejoran el rendimiento deportivo, la resistencia física, la salud del cabello y de la piel. También favorece pérdida de peso y el tránsito intestinal.

FUENTE DE PROTEÍNA VEGETAL DE CALIDAD - La spirulina Aldous Bio contiene en cada comprimido un 99% de espirulina en polvo que proporciona proteína vegetal de altísima calidad. Como el origen de nuestra alga spirulina es 100% natural y ecológico, nuestro organismo la reconoce y asimila en mayor grado sin crear reacciones adversas. Nuestro formato de 600 comprimidos de 500mg facilita y agiliza el consumo durante 10 Meses.

PRODUCTO ÉTICO, SOSTENIBLE, SIN PLÁSTICO Y CON CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA OFICIAL POR CAAE - La filosofía Aldous Labs se sustenta sobre la idea de que para fabricar nuestros productos no debemos esquilmar el planeta, ni hipotecar los recursos de generaciones venideras. Por eso solo comercializamos productos ecológicos de calidad. No utilizamos envases fabricados con plástico, y apostamos por un formato de 600 comprimidos para disminuir los envíos y emisiones de CO2.

SUPERALIMENTO PARA VEGANOS Y VEGETARIANOS - La Spiruline Bio Aldous es un producto idóneo para complementar dietas veganas o vegetariana porque no contiene gelatina animal, gluten, leche, lactosa ni ingeniería genética. Todos nuestros productos son orgánicos, son respetuosos con el medio ambiente, son producidos honestamente sin utilizar ingredientes de origen animal, y son económicamente sostenibles

Se trata de un suplemento que contiene espirulina en cada comprimido, y que tiene una gran pureza sin ningún tipo de residuos tóxicos. Es un producto completamente orgánico, y proporciona una gran cantidad de proteínas y vitaminas para ayudar a mejorar tu estado nutricional. Tendrás un total de 600 comprimidos de 500mg, que son un tratamiento ideal para 8 a 10 meses, por lo que resultará una opción bastante económica.

Este producto cuenta con certificación ecológica oficial por CAAE, y su envase es completamente sostenible sin plástico. Es un complemento alimenticio ideal para dietas veganas o vegetarianas, y permiten mejorar por completo tu calidad de vida. Además, viene en una presentación grande, para que se puedan evitar más envíos y tener así menos emisiones de CO2.

#3 Détox Aloe Vera + Hinojo

Detox Aloe Vera+Hinojo. Plan detox adelgazante natural para eliminar toxinas y limpieza de colon.Suplemento alimenticio vegetal a base de aloe vera puro. Vegano y sin gluten. 90 capsulas vegetales. DEPURA EL COLON:🌿 El aloe vera es ideal para eliminar la acumulación fecal tóxica almacenada en el colon durante mucho tiempo. Ayuda a reconstruir las células en el colon a la vez que limpia el intestino y facilita absorber mejor los nutrientes de los alimentos.

REGULA NUESTRO SISTEMA DIGESTIVO:✅ Dispone además de excelentes aminoácidos curativos que regulan muchas funciones del intestino y nuestro estómago. Ayuda a evitar problemas digestivos derivados del estreñimiento.

POTENCIA TU SISTEMA INMUNOLÓGICO:💪 El aloe vera es un potenciador inmunológico debido a su alto nivel de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres que contribuye al proceso de envejecimiento. El aloe vera impide el crecimiento de microorganismos y bacterias eliminando muchas infecciones .

PIERDE PESO CON ALOE VERA:🔝El aloe ayuda en la pérdida de peso al aligerar la carga tóxica en nuestro cuerpo dándonos más energía. Al ser una planta con textura gelatinosa ayuda en la desintoxicación del cuerpo, a través del tracto intestinal absorbiendo toxinas y desechos

PREMIUM QUALITY: 🏆 Para nosotros lo más importante es tu salud por eso todos los productos de NATNATURA se fabrican bajo las más estrictas normativas de la Unión Europea, otorgando el mejor reconocimiento de garantía y calidad a nuestros productos. Además, contamos con un equipo de profesionales a su disposición para poder resolver cualquier consulta que pueda tener. Rebajas

Se trata de una fórmula ideal para la depuración del colon, y permite eliminar la acumulación fecal que puede resultar tóxica si se almacena en el colon por mucho tiempo. Permite reconstruir las células del colon al mismo tiempo que limpia el intestino para facilitar en gran medida la absorción de nutrientes de los alimentos. Cuenta con una fórmula con aminoácidos curativos, que permiten regular tanto las funciones del intestino como del estómago.

Gracias al aloe vera, podrás fortalecer tu sistema inmunológico gracias a su alto contenido de antioxidantes. Además, evitará el crecimiento de bacterias y otros microorganismos, por lo que podrás eliminar muchas infecciones. Esta fórmula permite tener una menor carga tóxica en el cuerpo, y te ayudará a bajar de peso de una forma realmente sencilla y rápida.

#4 Détox Té Desintoxicante 28 días

Detox Té Desintoxicante 28 Días - Té Diurético de Hierbas Para Limpieza de Colon, Para Eliminar Toxinas Cuerpo y Reducir Hinchazón Abdominal, Con Té Verde, Menta y Diente de León, 100% natural ✔ FÓRMULA TÉ DESINTOXICANTE - Nuestro exquisito té desintoxicante drenante contiene una combinación única de hierbas e ingredientes naturales actúan al unísono para ayudar a su cuerpo a deshacerse de las toxinas y reducir la hinchazón abdominal. La mezcla de hierbas crean un potente diurético, que promueve la limpieza intestinal y de colon.

✔ PLAN DE 28 DÍAS PARA LIMPIAR SU CUERPO DE TOXINAS - Nuestro Té detox desintoxicante es una mezcla de hierbas naturales como el te verde o la ortiga, es la forma natural perfecta para eliminar su organismo de químicos y toxinas sin tener que recurrir al uso de laxantes o píldoras sintéticas. Aborde la hinchazón, los gases y la sensación general de malestar digestivo.

✔ RICO EN VITAMINAS Y MINERALES - con todos los ingredientes naturales de alta calidad que se encuentran en este té desintoxicante, son ricos en antioxidantes, vitaminas y minerales, como la vitamina C, hierro o magnesio que son beneficiosos para la salud y que pueden ayudar a proporcionarle a su cuerpo un impulso general estimulante y una cierta resistencia más que bienvenida.

✔ LIMPIEZA DE COLON - Es bastante incómodo cuando tenemos gases, hinchazón o estreñimiento. Nuestro plan de 28 días de té desintoxicante es un potente limpiador de colon y intestinal para aliviar ese malestar. Además es un potente diurético natural que ayuda a controlar el peso. Esta combinación de hierbas naturales actúa durante la noche mientras descansas.

✔ 100% NATURAL, APTO VEGETARIANOS Y PARA LA DIETA KETO - Nuestro té detox desintoxicante de primera calidad de WeightWorld está hecho de ingredientes 100% naturales que son adecuados para dietas vegetarianas. Tampoco contiene aditivos, aglutinantes ni ningún otro componente artificial. Además es muy fácil de llevar el plan de 28 días puesto que solo necesita tomarlo por la noche.

Este es un té exquisito y desintoxicante que tiene una gran acción desintoxicante para tu cuerpo. Tiene una combinación única de hierbas e ingredientes naturales para eliminar todas las toxinas de tu cuerpo. Además, tiene un potente efecto diurético, lo que favorecerá la limpieza intestinal y de colon. Este es un plan détox completo para una desintoxicación completa para 28 días, que te permitirá eliminar la hinchazón, los gases y las sensaciones de malestar digestivo.

Es un complemento rico en vitaminas y minerales, y todos los ingredientes son totalmente naturales y de alta calidad. El té es de una gran calidad y puede ser consumido por veganos y para la dieta Keto, gracias a que son totalmente naturales. No tiene ningún tipo de aditivos, aglutinantes o cualquier otro componente artificial, y para un tratamiento óptimo bastará con tomarlo durante la noche.

#5 Comprimidos de Chlorella Ecológica Premium

Chlorella Ecológica Premium para 165 días - 500 comprimidos de 500mg - Pared celular rota - Vegano - Libre de Plástico - Certificación Ecológica (1 x 500 Comprimidos) LA CHLORELLA ECOLÓGICA ALDOUS LABS es cultivada en el mejor entorno natural. Con agua de gran pureza y libre de residuos tóxicos procedentes de pesticidas, antibióticos, fertilizantes sintéticos, aditivos y conservantes. El secado que realizamos garantiza la conservación de las excelentes propiedades nutricionales de nuestra chlorella orgánica.

MUY BENEFICIOSA PARA NUESTRA SALUD - Nuestra chlorella ecológica proporciona gran cantidad de proteínas, clorofila, vitaminas B, antioxidantes, minerales, y ácidos grasos que ayudan a retardar el envejecimiento, estimula la reparación de los tejidos nerviosos, facilita la digestión, alivia el estreñimiento y elimina el mal aliento. También aumenta el nivel de energía y normaliza azúcar en sangre y presión arterial.

FUENTE DE CLOROFILA Y PROTEÍNA VEGETAL DE CALIDAD - La chlorella Aldous Bio contiene en cada comprimido un 99% de chlorella orgánica que proporciona clorofila y proteína vegetal de altísima calidad. Como el origen de nuestra chlorella es 100% natural y ecológico, nuestro organismo la reconoce y asimila en mayor grado sin crear reacciones adversas. Nuestro formato de 500 comprimidos de 500mg facilita y agiliza el consumo durante 9 Meses.

PRODUCTO ÉTICO, SOSTENIBLE Y SIN PLÁSTICO - La filosofía Aldous Bio se sustenta sobre la idea de que para fabricar y comercializar nuestros productos no debemos esquilmar recursos naturales disponibles, ni hipotecar los recursos de las generaciones venideras. Para conseguir este propósito: Solo comercializamos productos ecológicos de calidad. No utilizamos envases fabricados con plástico, y apostamos por un formato de 500 comprimidos para disminuir los envíos y las emisiones de CO2.

TAMBIÉN PARA VEGANOS Y VEGETARIANOS - La chlorella ecológica Aldous Bio es un producto idóneo para complementar dietas veganas o vegetariana porque no contiene gelatina animal, gluten, leche, lactosa ni ingeniería genética. Todos nuestros productos son orgánicos, son respetuosos con el medioambiente, son producidos honestamente sin utilizar ingredientes de origen animal, y son económicamente sostenibles.

Se trata de un suplemento de Chlorella, que es cultivada con agua de alta pureza y que está totalmente libre de cualquier tipo de residuos tóxicos. Es un suplemento que tiene un alto valor nutricional, y que permite retardar el envejecimiento gracias a sus ácidos grasos esenciales. Por otra parte, permite mejorar la digestión, alivia el estreñimiento y permite eliminar por completo el mal aliento.

Es una fuente de clorofila y proteína vegetal de alta calidad, y es para por lo que no generará ningún tipo de reacciones adversas. Recibirás un envase con 500 comprimidos que es un tratamiento ideal para 9 meses. Este producto no se elabora con plástico de ningún tipo por lo que tiene una gran responsabilidad con el medio ambiente. Es totalmente apto para veganos y vegetarianos, porque no contiene gelatina animal, gluten, leche, lactosa y tampoco ingeniería genética.

#6 Nutribiolite Détox Plus

Detox Plus - Complemento alimentício natural con 13 ingredientes para auxiliar en el proceso depurativo natural del cuerpo 🌿 Formula avanzada para un DETOX más potente. Efecto sinérgico de los extractos de plantas, lactobacillus acidophilus, inulina, glucomanano, psilio y vitamina C, aumentando el efecto DETOX.

🌿 Composición: Extractos de Cáscara de Psilio, Arandano rojo, Raíz de Konjac (Glucomanano), Inulina, Aloe Vera, Anis, Hinojo, Raiz de Ruibarbo, Raíz de Regaliz, Espino Amarillo, Raíz de Genciana, Lactobacillus Acidophilus y Vitamina C. Rico en antioxidantes, antibacterianos y antifúngicos naturales.

🌿 La utilización de extractos secos de plantas permite concentrar el producto, lo que hace obtener el mismo resultado usando menos cantidad. Por ejemplo, un extracto de Aloe Vera 200:1 significa que 10 mg de nuestro extracto es equivalente a 2000 mg de planta pulverizada.

🌿 La función de Detox Plus es auxiliar en el proceso depurativo natural del organismo, ayudándolo a recuperar el equilibrio, la energía y la vitalidad.

🌿 CALIDAD NUTRIBIOLITE: Fabricado en España bajo estrictas normas de buenas prácticas de fabricación (certificación GMP) y los más estrictos protocolos de calidad, desde el origen hasta el producto final. APTO PARA VEGANOS Y VEGETARIANOS.

Es una fórmula détox que tiene un efecto sinérgico de plantas, y otros componentes para aumentar así el efecto positivo de desintoxicación sobre tu cuerpo. Está compuesto de cáscara de Psilio, Arándano rojo, Glucomanano, Inulina, Anís, Hinojo, entre otros componentes naturales. Esto permite que tena un gran efecto antioxidante, antifúngico y antibacteriano para aportar a tu cuerpo muchos beneficios.

Está hecho con extractos naturales secos, para tener un buen resultado con una mejor cantidad del producto. Es un producto ideal para la dieta détox, en especial porque ayuda en los procesos depurativos naturales de tu cuerpo, aportando así un gran equilibrio, energía y vitalidad. Es un suplemento fabricado en España, bajo estrictas normas y con protocolos de alta seguridad, siendo ideal para veganos y vegetarianos.

#7 Libro Détox para cambiar tu vida

Detox Para Cambiar Tu Vida (Psicología y salud) Larrea Zepeda-Carranza, Beatriz (Author) Rebajas

Este libro escrito por Beatriz Larrea es una gran opción si quieres conocer más sobre la dieta détox y todo lo que puedes hacer para mejorar tu organismo. En el libro te enseñará a cambiar tu estilo de vida y a tener hábitos más saludables en tu día a día. De esta forma, evitarás que tu cuerpo acumule demasiadas toxinas que pueden llegar a ser nocivas para tu salud en general.

Este libro es ideal si quieres cambiar tu alimentación y llevar una vida más sana, pero sin caer en soluciones milagrosas que no aportarán una solución real. Este libro permite que puedas hacer unas dietas balanceadas y que puedas evitar cualquier tipo de inconvenientes a la hora de tener una buena nutrición. El libro está disponible tanto en tapa blanda como en versión Kindle para que tengas una mayor comodidad para leerlo.

#8 Slim Girlz Détox Té 28 días

Slim Girlz Detox Tea 28 Days | Té desintoxicante Para Mujeres|Té de dieta y para pérdida de grasa|Hoja suelta 85g|Suplemento Dietético Natural Sin Aditivos Para Pérdida de Peso|Complejo Herbal Activo ELIMINA LAS TOXINAS Y LIMPIA SU CUERPO - Slim GIrlz 28 Days Detox Tea es una combinación de poderosas hierbas que estimulan su metabolismo para eliminar toxinas y el exceso de agua, ayudando a reducir la hinchazón y la indigestión. El té Slim Girlz 28 Days Detox Tea tiene un efecto holístico en todo su cuerpo, le ayuda a alcanzar belleza y salud, fortaleciendo su cabello, uñas y aclarando su piel. Véase y siéntase mejor sin esfuerzo con Slim Girlz 28 Days Detox Tea.

REDUCE LA HINCHANZÓN Y MEJORA LA DIGESTIÓN - Slim Teaz 28 Days Detox Tea ayuda a mejorar su digestión y reduce la hinchazón, para que pueda lucir un abdomen plano en los próximos meses de verano. Los ingredientes activos de Slim Girlz 28 Days Detox Tea reducen la retención de agua, le ayudan a verse y sentirse mejor y adelgazar su figura.

COMPLEJO HERBAL ACTIVO - La poderosa combinación de 15 hierbas tradicionales contiene té verde, el hinojo, el anís, las hojas de abedul, la hierba de limón, los trozos de manzana, el cilantro, el regaliz, el grano de cebada, las hojas de frambuesa, las hojas de ortiga, la raíz de bardana, la raíz de diente de león y los pétalos de girasol. Hecho de ingredientes naturales de alta calidad, para su salud y beneficio.

INGREDIENTES NATURALES DE CALIDAD PREMIUM - DUAL 28 Days PureTox Tea contiene ingredientes de la mejor calidad procedentes de fuentes naturales y seleccionados exclusivamente a mano. Todos los ingredientes se prueban rigurosamente en un laboratorio independiente certificado para garantizar su seguridad total. Contiene ingredientes 100% naturales, es totalmente compatible con una dieta vegana o vegetariana y no contiene ingredientes artificiales ni aditivos.

PRUEBAS BASADAS EN ESTÁNDAR ISO Y COMPRA SIN RIESGOS - Slim Girlz se compromete a ofrecerle solo los productos más sanos y puros. Esta es la razón por la que Slim Girlz 28 Days Detox Tea cumple con los estándares ISO de calidad y prueba. Pruebe Slim Girlz 28 Days Detox Tea completamente SIN RIESGO. Si no está satisfecho con su compra, háganoslo saber. Le reembolsaremos el monto total, incluido el envío, de acuerdo con la Garantía de satisfacción.

Se trata de un té que tiene una combinación de hierbas que te permitirán tener un plan détox de 28 días completos, lo que permitirá reducir la hinchazón y la indigestión. Ayuda a que tu cuerpo pueda mantener una mayor salud y belleza, y así conseguirás todo lo que necesites. Es un té de muy alta calidad, que ayudará a eliminar la retención de líquidos que ayudarán a sentirse mejor y permite perder peso rápido.

Está elaborado con ingredientes de la mejor calidad, con fuentes naturales y recolectados a mano para conseguir así una mejor calidad. Sus ingredientes son completamente naturales, y se puede utilizar incluso si se lleva una dieta vegetariana o vegana, lo que permitirá que puedas aprovechar todos sus beneficios sin importar tu tipo de dieta.

#9 DRINK6 Plan de zumos Détox

DRINK6 - Plan de Zumos Detox para 2 Días, Pack de 12 Zumos Naturales y Frescos, Limpieza Fácil de Toxinas del Organismo con Licuados de Frutas y Verduras INDICACIONES: Toma los productos en el orden y las horas indicadas, sin ningún alimento adicional. Puedes tomar infusiones y sobre todo, debes tomar mucha agua, que ayuda a eliminar más toxinas.

SUSTITUTIVOS: Este plan sustituye la alimentación completa de una jornada, dejando una sensación saciante en nuestro cuerpo.

100% NATURAL: Todos los productos que forman parte del plan están elaborados por nuestros chefs con ingredientes naturales, respetando el sabor original.

AVALADO POR NUTRICIONISTAS: el aporte calórico que recibirás siguiendo un día de este programa nutricional es de 1116 kcal

Al igual que los batidos détox, estos zumos son una gran opción para tener una dieta détox de desintoxicación rápida. Recibirás 12 unidades, las cuales debes tomar en el orden y las horas indicadas, sin consumir ningún tipo de alimento adicional. Es importante que mientras que los consumas tomes mucha agua para ayudar a la eliminación de toxinas de una forma bastante efectiva.

Este es un plan que sustituye por completo la alimentación de la jornada, dejando una sensación de saciedad en tu cuerpo. Dependiendo de tus necesidades puedes encontrar planes desde 1 día, hasta 5 días, para que tengas una desintoxicación completa de tu cuerpo. Todos los productos usados son totalmente naturales, y recibirás un aporte calórico diario aproximado de 1116 kcal, por lo cual es una gran opción cuando buscas bajar de peso rápidamente.

#10 Libro La mejor Dieta Détox con Batidos Verdes y Jugos Verdes

La Mejor Dieta Detox Con Batidos Verdes y Jugos Verdes: Recetas Para Desintoxicar, Recetas Para Adelgazar y Para Quemar Grasa Corporal Fortunato, Mario (Author)

En tu hogar podrás preparar tus propios batidos, para que así puedas conseguir desintoxicar tu cuerpo de una forma bastante eficiente. Este libro te enseñará a seguir una dieta que es totalmente limpiadora y desintoxicante, con lo cual podrás eliminar las toxinas de tu organismo de una forma bastante eficiente y rápida.

Es un libro de recetas de batidos y jugos que serán muy saludables para mejorar tu digestión y tu calidad de vida. Con estas recetas podrás lograr perder el peso que quieres de una forma efectiva y recuperar tu peso saludable muy rápidamente. Todas las recetas vienen con su guía detallada de preparación, y están totalmente probadas en cuanto a su eficiencia. El libro lo puedes encontrar en opción de tapa blanda o en Kindle, lo que te permitirá tener una gran comodidad para leerlo.

Consejos para llevar una dieta détox adecuada

Es importante tener en cuenta algunos consejos prácticos para que puedas lograr tener una dieta détox adecuada y que puedas mejorar tu estado de salud. Dentro de los principales consejos que debes seguir para lograr tener una buena dieta détox están:

Comer sano

El principio de este tipo de dieta es dar prioridad a las comidas basadas en frutas y verduras, eliminando los alimentos precocinados de tu dieta. Asegúrate de comprar alimentos depurativos, tales como el pepino, calabaza, puerro, brócoli, hinojo, mazanas y en especial muchas verduras de hojas verdes. De esta forma, podrás conseguir evitar la degeneración macular de tu cuerpo.

Duerme de 7 a 8 horas

Es muy importante dormir de manera proporcionada y con ciclos regulares, los cuales deben ser de 7 a 8 horas diarias. Así, podrás tener mucha más energía, y notarás que tendrás los ojos más frescos. Esto también ayudará a que tu cuerpo pueda procesar más fácilmente las toxinas, lo que hará que puedas conseguir así una mejor calidad de vida.

Realiza deporte

Para sentirte mejor siempre será bueno que practiques algún deporte, en especial porque así podrás fortalecer más tu cuerpo. Así, podrás fortalecer tu sistema inmunológico, y liberarás endorfinas por lo que tu estado de ánimo tendrá una gran mejoría.

Bebe mucha agua

Es importante que tengas un buen consumo de agua, porque así podrás purificar tu cuerpo y estimular la diuresis. Además, permite mantener una buena hidratación en tu piel, así como en los ojos. Siempre puedes optar por los tés con hierbas depurativas para que tengas siempre un gran rendimiento.

¿Ya lo tienes claro?

En este punto, ya sabes los productos que necesitarás para este tipo de dieta, y algunos consejos prácticos para aplicarla de una forma efectiva. En todo caso, puede que no sepas dónde comprar estos productos para mejorar tu salud.

Nuestra recomendación es que lo hagas directamente en Amazon, porque así obtendrás tus productos en tan solo unos minutos. En todo caso, esto te permitirá que puedas conseguir siempre los precios más bajos del mercado, y gracias a su envío rápido recibirás tus productos rápidamente en tu hogar.