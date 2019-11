Profesionais de colectivos sociais de Vigo reciben formación en procesos de violencia de xénero

Profesionais de distintos colectivos sociais de Vigo recibiron esta mañá formación para a intervención en procesos de violencia de xénero co obxectivo de mellorar o trato e a intervención en casos de violencia machista. Os e as asistentes recibiron unha formación enfocada en gran parte en como detectar un caso atendendo ás actitudes e comportamentos que padecen as vítimas.

Ser capaces de previr e detectar é algo imprescindible para poder axudar ás mulleres a saír dunha relación que pon en perigo a súa liberdade e a súa vida. Este é o camiño para solucionar unha cifra preocupante. Un 60 % das mulleres asasinadas pola súa parella ou exparella non denunciara ao seu maltratador segundo o Portal de Estadística da Delegación do Goberno para a Violencia de

Xénero.

Tamén é necesario mellorar en formación para evitar outro dato preocupante. As mulleres vítimas de violencia de xénero tardan unha media de case nove anos en denunciar ao seu agresor por medo, sentimento de culpa ou por que tardan en recoñecer a situación. Ademais, a violencia que máis tardan en denunciar é a física cunha media de 14 anos segundo a estadística anterior.

Por todo elo é necesario que os e as profesionais sociais teñan as mellores ferramentas para previr e detectar. A formación forma parte do programa Camiños ó Bo Trato organizado pola Asociación Érguete e a Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo subvencionado polo Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra.