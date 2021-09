Programa para desguaces

En caso de que tengas un desguace, es indispensable administrarlo de una forma correcta, en especial porque de esta forma se conseguirán más ventas. Para ello, uno de los mejores programas que te encuentras en el mercado es www.gestiondesguace.com, porque este cuenta con todas las características que puedes necesitar para administrar tu desguace.

Pero, puede que no sepas cuáles características harán que tu desguace pueda tener más ventas y que puedas llegar a más clientes potenciales. Por este motivo, me he dado a la tarea de preparar este post para que puedas conocer todas las herramientas que necesitarás en tu programa de desguaces para que sea totalmente exitoso.

¿Qué módulos debe tener un programa para tu desguace?

Para que puedas administrar tu desguace de una forma adecuada, necesitarás que el software que vayas a utilizar tenga algunos módulos que sean básicos. En todo caso, lo ideal es que cuente por lo menos con los siguientes módulos básicos:

Copias de seguridad

Las copias de seguridad son fundamentales, en especial porque gracias a estas nunca perderás tus datos. Si tienes toda la información completamente respaldada, lograrás que en caso de fallo se pueda recuperar fácilmente. El sistema de copias de seguridad debe ser automatizado para que no tengas que ocuparte de nada.

Compra de vehículos

Cualquier desguace dependerá de los repuestos que se obtienen de los coches que se compran a los particulares. En todo caso, un módulo de compra de vehículos puede ser una gran solución, en especial porque evitarás intermediarios y podrás tener una mayor ganancia en todos los repuestos que ofrecerás en tu desguace.

Impresión de etiquetas

El orden en un desguace es crucial para que puedas identificar los recambios de una forma mucho más efectiva, y que así se maneja un inventario más ordenado. En todo caso, la generación de códigos de barras ayudará a simplificar los procesos de ventas de piezas de coches y así conseguirás optimizar tu canal de ventas.

Facturación

Es vital que en un desguace se lleve una facturación actualizada, y que así se pueda tener un control total del almacén, facturación y de las ventas online. Por este motivo, el módulo de facturación no puede faltar en ningún programa de desguaces.

Estimador de precios

Esta herramienta no está presente en todos los programas de gestión de desguace, pero puede resultar increíblemente útil. En especial, porque este es un módulo que permitirá tener una idea clara de los precios de los diferentes recambios en el mercado, y así establecer un precio en función de la competencia.

¿Por qué deberías comprar un software de desguaces?

Es vital que compres un software de desguaces, en especial porque este permitirá que puedas tener muchas ventajas interesantes como son:

Optimización de los procesos de venta de tu desguace y por consiguiente lograr atender más clientes en menos tiempo.

y por consiguiente lograr atender más clientes en menos tiempo. Llevar un control de stocks en tiempo real para asegurarle el stock a tus clientes.

en tiempo real para asegurarle el stock a tus clientes. Mantener siempre organizado tu desguace con etiquetas para que se pueda identificar cada uno de los productos.

Dependiendo del programa te permitirá gestionar uno o varios almacenes al mismo tiempo . Sin embargo, ten en cuenta si tienes que pagar licencias extras para los almacenes adicionales que vas a administrar.

. Sin embargo, ten en cuenta si tienes que pagar licencias extras para los almacenes adicionales que vas a administrar. Si el software te ofrece la posibilidad de ponerte en contacto con otros profesionales del sector, o si te ofrece anuncios en páginas de desguaces, te permitirá incrementar tus ventas de una forma efectiva.

o si te ofrece anuncios en páginas de desguaces, te permitirá incrementar tus ventas de una forma efectiva. En caso de los programas que funcionan en la nube, podrás acceder al mismo desde cualquier dispositivo y únicamente con una conexión a internet.

Como puedes ver, existen muchas ventajas de tener este tipo de programas, por lo que no debes dejar de comprarlos.