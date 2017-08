Promoción al aire libre: los patrocinadores a través de las prendas deportivas

Print This Post

A la hora de establecer una estrategia en pos de la expansión de tu marca, lo más común es que se aprovechen todo tipo de actos sociales relacionados con la misma para patrocinar el evento en concreto con merchandising de cualquier tipo, pero también existe una variante igualmente exitosa, como es el caso de ofrecer el patrocinio de forma directa a personas relevantes dentro del medio para que lo utilicen en todas sus intervenciones y que así se asocie su imagen a tu marca o bien crear una serie de productos promocionales en pos de asociarlos a una prenda y/o actividad en concreta. Y es que cada empresa tiene su target de mercado, y muchas son las compañías (sobre todo aquellas marcas deportivas, o empresas que de alguna forma están relacionadas con entornos de exteriores a través de sus productos o servicios) que se valen de prendas pensadas para este tipo de lugares como chaquetas softshell personalizados para hacer gala de su potencial en la industria y de paso crear una asociación entre aquello que quieran promocionar con dicho suceso.

Ofrecer equipamiento personalizado a deportistas de cualquier nivel permite asociar dicha marca a la calidad del producto en sí mismo a la hora de practicar una actividad concreta. El tejido softshell es un claro ejemplo de ello, ya que su principal característica es el tejido a tres capas extremadamente transpirable, por lo que a la hora de adaptar una promoción al sector del deporte lo mejor es crear una relación entre la marca y dicha actividad física, o al menos adaptar la impresión del logo de tu marca a dicho ámbito a través de prendas características del mismo. Realmente no importa si eres una marca de lavadoras o de comida: lo importante es saber cómo adaptarse al mercado y llegar al público objetivo. Todo aquel que ve o practica dicha actividad física necesitará una lavadora en su vida privada, y la idea es que compren aquella perteneciente a tu marca tras ver el estampado en eventos de todo tipo, y otorgarles este fiabilidad y seguridad al producto. Es un tipo de marketing más indirecto (ya que dependerás de la cobertura de este tipo de actividades, su popularidad, etc.) Pero también mucho más efectivo, ya que no es intrusivo.

No solamente las chaquetas y los chalecos softshell personalizados son aprovechables de cara a una promoción dentro de este ámbito en concreto: los forros polares son otras de las prendas más populares y comunes cuando se trata de realizar una actividad al aire libre, o simplemente pasar una jornada de campo, realizar algún tipo de actividad exterior en la montaña, o como uso común en pos de resguardarse de los períodos de temperatura más fríos en las urbes. Esto hace que los forros polares personalizados sean otra gran idea de cara a una campaña de marketing de este tipo. Siendo estos populares y útiles a partes iguales, conseguirás varios objetivos en una sola prenda, y todo ello gracias a su versatilidad.

Y esto nos lleva al último punto del artículo, y que a más de uno sorprenderá: y es que la demanda de una prenda, puede convertirla directamente en producto promocional personalizable y aprovechable para una marca en concreto. Es el caso de las camisetas técnicas.

EL MUNDO DE LOS E-SPORTS: revolucionario y novedoso, también tiene sus propios patrocinadores y sponsors.

Los deportes electrónicos están cada vez más presentes en la sociedad, y esto ha supuesto un aumento significativo en la venta de camisetas técnicas personalizadas, ya que son precisamente este tipo de prendas aquellas que mayor popularidad gozan en la actualidad para los mismos, ofreciendo visibilidad a los patrocinadores de cada equipo, que cada vez son más y de mayor calidad. La industria crece y con ella llegan los nuevos apoyos a nivel económico en forma de sponsor, los cuáles buscan visibilidad en una industria en auge y que se presagia será el futuro, llegando a competir con algunos de los deportes clásicos más habituales como lo es el fútbol, baloncesto, tenis, etc.

Y, ¿Qué mejor visibilidad que en las camisetas técnicas que portan los jugadores? Si tu logotipo aparece estampado en dicha prenda en las fotos tomadas en los eventos, o con cada victoria del equipo en cuestión, significará un éxito de cara a la expansión de la marca en la industria, y por supuesto a la hora de conseguir nuevos clientes potenciales que busquen comprar la camiseta de su equipo favorito, tal y como ocurre en otros deportes. El merchandising en los e-sports es el futuro y a través de este tipo de camisetas personalizadas es que se consigue un mayor impacto visual a nivel comercial, algo que todos los patrocinadores saben a la hora de crear su estrategia de marketing a través de los productos promocionales personalizados con su logo y/o eslogan de marca.