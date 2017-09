PROSAGAL quere deixar constancia que unha vez máis a xerencia da EOXI Pontevedra-Salnés faltou á súa palabra

Connect on Linked in

Desde PROSAGAL confirmar ter coñecemento de que a Xerencia do CHOP está a chamar a traballadores das unidades de Pneumoloxía e Medicina Interna para informar de que o seu servizo non abrirá nas condicións acordadas e previstas.

O prometido a principio de verán na reunión que mantivo coa Xunta de Persoal o 11 de maio do 2017, comprometeuse a que tanto as camas pechadas de pneumoloxía como medicina interna 3 abrirían a día 1 de outubro. Con todo, desde PROSAGAL din saber que isto non ocorrerá e aos traballadores ofréceselles desempeñar o seu traballo noutras unidades.

Este cambio realizarase sen tempo para que o persoal afectado poida formarse e informarse adecuadamente sobre as actividades especiais de cada servizo.

Ademais, o cambio de unidade leva un cambio na cadencia de quendas o cal pode facer que ao final de ano prodúzase unha diminución de xornada laboral, co consecuente prexuízo para o traballador, que se verá abocado a compensar días de xornada ou ben verá minguada a súa nómina.

A día de hoxe din saber que, só no H. Montecelo, hai 22 pacientes a cargo de pneumoloxía pendentes de cama na súa unidade, e aínda así a administración mantén a decisión de continuar coas 10 camas deste servizo bloqueadas. A situación é similar para os pacientes do meu, con 19 pacientes que terían que estar en en unha cama do servizo do meu que ou ben están en urxencias a espera de cama, ou ben están en servizos que non se corresponde coa súa patoloxía, a pesar de que hai toda unha unidade bloqueada sen actividade.

Da mesma forma tamén afirman que se está realizando moitas intervencións cirúrxicas fose de parte ordinario (as chamadas coloquialmente peonadas) a pesar do custo adicional que levan e de que non se aseguran camas cirúrxicas libres para estes pacientes. De feito, confirman que no día de onte realizáronse 11 e hoxe están previstas 13….

Agora págase máis por unha actividade que se podería realizar ao longo do verán se se fixese unha boa xestión de recursos e unha contratación de especialistas adecuada e o que non se poida asumir derívase á sanidade privada mentres se manteñen os nosos propios servizos bloqueados.

PROSAGAL quere poñer en coñecemento de todos os medios de comunicación e da cidadanía, o seu malestar ante a falta de compromiso por parte da Xerencia, que demostra unha gravísima falta de responsabilidade por non dar aos cidadáns de Pontevedra unha cama na unidade correspondente á súa patoloxía. Estas decisións provocan esperas innecesarias tanto en padiolas en corredores de URG, como tras unha intervención cirúrxica, mentres se asigna unha cama libre.

PROSAGAL cre que esta Xerencia maltrata ao persoal do seu EOXI xa que non pode desempeñar as súas funcións nas unidades habituais, nas cales están especializados. A non apertura da unidade no momento previsto forza un desprazamento do persoal a servizos, en ocasións moi especiais, como son UCI ou farmacia, sen tempo a formarse debidamente. Isto pode supoñer unha diminución de calidade asistencial que nos afecta todos.