PROSAGAP denuncia a falta de camas na sanidade de Pontevedra

O sindicato para emitido hoxe un comunicado o cal facemos público a todos vostedes.

Desde PROSAGAP queremos mostrar o noso malestar e enfado #ante a situación que se está vivindo na sanidade pública en Pontevedra, debido á falta de camas que está a repercutir na poboación pontevedresa e nos traballadores sanitarios.

Este venres volveu repetirse a aglomeración de pacientes nos corredores de URG á espera dunha cama, producindo o embotellamento e colapso do servizo, o que repercutiu nos profesionais sanitarios que non poden brindar unha asistencia de calidade aos seus pacientes pola falta de espazo, tendo 80 camas pechadas ou non utilizadas, repercutindo isto na nosa poboación.

Este verán están a presentarse graves problemas de cobertura en todos os centros de saúde e Pacs de todo a provincia, debido á mala programación e mala contratación que se deu nos nosos centros de Atención Primaria e nos nosos Hospitais, repercutindo así en toda a cidadanía e nos nosos profesionais, esta fin de semana a situación nos nosos PAcs da provincia Pontevedresa era e é:

No centro da Parda: o venres un médico menos. Sábado e domingo de día un médico menos, é dicir, de tres, estivo e estarán 2 médicos.

En Caldas de Reis o domingo un médico estará 14 horas por obrigatoriedade na súa fin de semana libre do mes e traballando igualmente as súas quendas de luns 7 horas e martes 17 horas que lle tocaban xa por calendario, total 38 horas en 3 días de traballo.

O sábado, pola tarde, desprazan a unha médica de Villagarcía para que exerza no Pac de Baltar..

En Villagarcia (hoxe en festas) 2 médicos ata as 22:00 h a partir desa hora 1 médico só.

URG do hospital Montecelo a lume de biqueira, sen camas dispoñibles nos dous hospitais, este domingo e luns non terán ocos para os pacientes que poidan necesitar ingreso, porque os habra.

Esta fin de semana vemos en todas a prensa a noticia da “aprobación do Plan Sectorial do Gran Montecelo” e este próximo luns día 29 de xullo, no salón de actos do hospital Montecelo, terá lugar un acto no que o señor Conselleiro de Sanidade, informará a todos os traballadores e sindicatos da actual situación e previsión do futuro do Gran Montecelo e PROSAGAP pregúntase:

Que solución será esta ampliación para os profesionais?, e que solución terá para os nosos pacientes Pontevedreses?, Seguirán pechando camas no Gran Montecelo?, Cales serán as características dese gran aparcadoiro?, será público para pacientes e traballadores?

E PROSAGAP prefire que o señor conselleiro responda e explique aos seus compañeiros, traballadores este luns día 29 de xullo a parte do Gran Montecelo, que nos dea as respostas: porque non abre as camas actuais pechadas ou non utilizadas?, por que non permite que as coberturas das baixas fágase desde os primeiros días que xorden para que haxa unha estabilidade na contratación?, por que non permite que se fagan contratos de longa duración que garantan ao persoal unha maior satisfacción, estabilidade e así poidan conciliar as súas vidas os traballadores? e todo iso garantiríanos a permanencia dos nosos grandes profesionais na nosa cidade e evitaría así a fuga destes.

O persoal está cansado de promesas baleiras, de dar todo a cambio de non recibir nada, de irse dos seus postos de traballo coa sensación de que a conselleria e as xerencias tómanlle o pelo e frustrados á súa vez, ao non poder dar unha asistencia digna debido á falta de profesionais.

A sanidade Pontevedresa e os seus profesionais están cansos e queren máis garantías reais e non promesas amparadas nunha nova construción que saben que non vai resolver os problemas da nosa sanidade pública, nin a dos seus profesionais.

PROSAGAP sabe que o persoal está cansado dos abusos e de que os obriguen a cambio de nada, Cando chegasen solucións a parte de escusas cheas de palabras baleiras?.

Esta é a caótica situación dunha fin de semana máis na nosa provincia.

Este verán promete ser caótico para os profesionais!