A Protectora Os Biosbardos e Refuxio Animais Ponteareas fan un chamamento urxente

MOI URXENTE!! PRECISAN ACOLLIDA OU ADOPCIÓN RESPONSABLE!!!

Hoxe, día 9 de xaneiro, deixaron abandonados á súa sorte a 5 cachorriños na entrada do refuxo. Parecen mistura de labrador e terán sobre 2 mesiños. NON PODEMOS TELOS NO REFUXO, NON É LUGAR PARA UNS BEBÉS!, din no comunicado a protectora Os Biosbardos e Refuxio Animais Ponteareas.

Aproveitamos para recordar que A ESTERILIZACIÓN dos cans e cadelas PODE SALVAR MOITAS VIDAS e IMPEDIR que CAMADAS NON DESEXADAS COMA ESTA ACABEN SENDO ABANDONADAS Á SÚA SORTE.

Se podedes axudalos, CONTACTA CONNOSCO:

*600356891: De10h a 13:30h e de 16:30h a 20h de LUNS a VENRES.

*Ou no noso E- mail: protectoraosbiosbardos@gmail.com

GRAZAS POR AXUDARNOS A AXUDARLLES!!