Proxecto Apertas, un espazo de encontro creativo e formación, un tempo para celebrar a vida

O Proxecto Apertas, como parte do meu proxecto Boberías , nace da miña inquietude persoal de ser e expresarme a través de todas as cores que a natureza me ofrece, de compartir as miñas experiencias, de acoller no meu círculo vital a persoas con inquietudes creativas e apoialas, da importancia que lle outorgo ao afecto nas relacións humanas como motor que impulsa á sociedade cara á felicidade e o progreso.