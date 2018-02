Proxecto de formación gratuita para o emprego financiado polo Fondo Social Europeo “VIGO POLO EMPREGO DA MOCIDADE”

Print This Post

Beneficiarios: Persoas desempregadas menores de 30 anos, inscritas no Plan Nacional de Garantía Xuvenil.

Certificados de profesionalidade a impartir:

Xestión de pemes.

Desenvolvedor de páxinas web.

Axudante de cociña.

Obxectivos do proxecto:

Ofrecer unha orientación persoalizada, especialmente a aqueles/as con especiais dificultades, para favorecer as súas posibilidades de inserción sociolaboral.

Favorecer a integración no mercado laboral a través de prácticas laborais, acompañadas da formación específica e transversal axeitada ás súas necesidades.

Máis información:

Telefónica: 986 810 232 ou no 010.

Internet: ofi.emprego@vigo.org

Presencial: Concello de Vigo – Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego.

Praza do Rei, 1 – 4ª planta.

Centro Municipal de Emprego

R/ Oporto, 1-2ª