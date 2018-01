Próximas xornadas informativas do GDR Pontevedra Morrazo, sobre a nova anualidade 2018/19 das axudas LEADER.

Lembremos que os principais obxectivos do programa Leader para o período 2014-2020 -o cal está dotado con 84 millóns de euros para toda Galicia- son o de mellorar as condicións para crear e manter emprego no medio rural e dotar servizos á poboación das zonas rurais, favorecendo a mellora do seu nivel de vida, a inclusión social e a redución da pobreza. Neste senso, perséguese favorecer a ocupación sustentable do territorio, prestando atención especial aos colectivos máis desfavorecidos, como as mulleres, os mozos/as, as persoas con discapacidade, as persoas maiores, etc., así como garantir que a actividade no medio rural sexa sustentable, mediante un coidado e utilización adecuada dos recursos naturais

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou o 28 de decembro de 2017 a resolución da Consellería do Medio Rural pola que se convocan as subvencións para a execución de proxectos a través dos grupos de desenvolvemento rural (GDR), no marco da medida Leader do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 para os anos 2018 e 2019.

O orzamento destinado a subvención de proxectos ao abeiro da medida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de

desenvolvemento local participativo) da medida leader do GDR Pontevedra Morrazo para a anualidade 2018/19 será de 716.311,80 euros.

Estas xornadas divulgativas, abertas ao público en xeral, teñen como principal obxectivo dinamizar e achegar a información das axudas aos potenciais beneficiarios; asociacións, comunidades de montes, PEMES, emprendedores e promotores en xeral. Nelas, informarase das liñas de actuación e tipoloxía de proxectos susceptibles de seren subvencionados, así como dos requisitos, procedementos, baremo etc. que haberá que cumprir para optar con éxito ás axudas do Leader Pontevedra Morrazo.

Ademais, haberá unha quenda de preguntas na que os asistentes poderán plantexar as cuestións ou dúbidas que lles suscite a tramitación das axudas.

O prazo de presentación das solicitudes de axuda para esta anualidade 2018/19 rematará o 31 de marzo de 2018.