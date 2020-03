PSA Vigo permanecerá pechada ata o 27 de marzo

O grupo automobilístico francés PSA anunciou este luns o peche progresivo de todas as súas plantas de produción en Europa, incluídas as españolas de Madrid, Zaragoza e Vigo, por mor da aceleración da crise do coronavirus.

Hai uns minutos chéganos a esta humilde e pequena redacción por parte de UXT, CUT, CC.OO E CIG un comunicado infórmandonos que:

Esta tarde despois de levar a cabo a segunda reunión no día de hoxe coa Dirección da Empresa, esta atendeu as necesidades e demandas do persoal anúnciannos.

• Mañá a liña principal deixa de producir ás 14:00 horas.

• O peche efectuarase progresivamente, para poder realizar o baleirado dos encursos que garantan a normalidade do arranque.

• Mañá os talleres de Ferraje e Pintura, o peche será gradual, polo que non traballarán as 8 horas.

• Ferraje M3/ M4 non traballará mañá día 17.

• Quenda B finaliza hoxe ás 22:00 horas.

• Quenda de noite hoxe é a súa última xornada.

A previsión é que a fábrica permanecerá pechada ata o 27 de marzo. Habilitarase un teléfono de contacto para que os/as traballadores/as poidan obter información do transcurso desta situación.

A partir de agora poñémonos a traballar sobre o tratamento destes días de parada.

Todo o persoal que durante estes días de corentena teñan a confirmación de coronavirus terá que poñelo en coñecemento da empresa.

O sindicato amarelo negouse a esta decisión tomada.