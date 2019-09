PSOE, PP e Cidadáns vetan que FACUA acuda ao Congreso para explicar os seus datos sobre a Listeria

Partido Popular, PSOE e Cidadáns uniron os seus votos na Mesa do Congreso para vetar que o vicepresidente e portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, acuda a sede parlamentaria, a pedimento do grupo Unidas Podemos, para informar acerca dos datos da asociación sobre o brote de listeriosis causante directo de varias mortes, preto dunha decena de abortos e a hospitalización de centenares de persoas.

Sánchez criticou que “parece que ven máis importante tapar os erros que mellorar as cousas para que a historia non volva repetirse”. “Tanto lles preocupa a PSOE, PP e Cidadáns todo o que sabemos sobre as alertas por listeriosis que vetaron que o contemos no Congreso?”, afirmou. Sánchez tiña previsto falar sobre a xestión que tanto o Ministerio de Sanidade, como a Consellería de Saúde da Junta de Andalucía e o Concello de Sevilla levaran a cabo con respecto ao brote.

