Publican a orde de axudas para dar continuidade ás casas do maior cun investimento de 515.000€

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a orde de axudas destinadas ao mantemento das casas do maior cun investimento de 515.000 euros. A Xunta aposta pola continuidade destes pequenos centros de día no rural por atender a máis de 100 persoas maiores que teñen acceso a unha atención individualizada na súa contorna.

Actualmente están en funcionamento 20 casas do maior repartidas polas catro provincias. Delas, 12 sitúanse nos concellos ourensáns de Punxín, Piñor, A Veiga, Laza, Castrelo de Miño, Os Blancos, Sarreaus, Cenlle, A Gudiña, Xunqueira de Espadañedo e Xunqueira de Ambía.

Na provincia de Lugo hai tres destes centros, dous no concello das Nogais e un en Portomarín. Na provincia da Coruña sitúanse nos municipios de Laxe, Santiso e Monfero. En canto á provincia de Pontevedra, hai dúas casas do maior en funcionamento: unha no concello de Arbo e outra en Pazos de Borbén.