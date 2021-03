¿Qué características debe tener un robot cortacésped para tu jardín?

Si algo ha traído consigo la pandemia, es un deseo generalizado por contar con zonas verdes en nuestros respectivos hogares. Espacios en los que poder tomar aire fresco sin necesidad de salir a la calle y exponernos a grandes aglomeraciones que puedan imposibilitar el confort que se busca en la terraza de un bar, por ejemplo. Asimismo, contribuyen a la protección del medio ambiente mediante el cultivo de flores, plantas e, incluso, árboles frutales, los cuales ayudan a su vez a limpiar la atmósfera de la contaminación que dejan los vehículos y fábricas.

Sin embargo, el cuidado de jardines requiere de robot cortacésped grandes superficies, aunque no todos los del mercado son los acertados para desempeñar el trabajo que no se quiere realizar de forma manual. He aquí todo lo que necesitas conocer sobre ellos:

Grandes superficies

Los expertos recomiendan que los robots que se adquieran pensando en grandes explanadas de terreno cuenten con una potencia superior a 1500 vatios, pues es más que suficiente para una superficie de 1000 metros cuadrados. No obstante, si alcanza los 3000 o 5000, es aconsejable comprar aquellos que tengan entre 2000 o 2500 vatios de energía. De igual manera, estos últimos resultan los más accesibles en cuanto a calidad y precio se refiere.

Otra de las características a tener en cuenta es el corte, siendo los de tajo de 20 a 25 centímetros los más buscados.

Pequeñas superficies

A la hora de tantear un robot cortacésped jardín pequeño, es necesario percatarse de las elevaciones que pueda experimentar el terreno y la posible presencia de escollos en este último. Por ello, quienes más saben del tema recomiendan aparatos 4×4 con el fin de evitar percances, tales como vuelcos, caídas o fallos en el sistema interno.

Además, cabe destacar que, a diferencia de uno que funciona con gasolina, un robot cortacésped automático no corre el peligro de emitir fugas que puedan dañar el ecosistema. Este sobresale tanto por la posibilidad de actuar a través de batería como por carga solar. De igual modo, existe un cableado guía de baja tensión para programar el corte y delimitar la zona en la que quieres que actúe. Una vez se encuentre con su límite, dará la vuelta. Ni que decir tiene que el cable perimetral también se encuentra disponible en aquel robot orientado a grandes jardines.

Cuidado de los robots

Los mejores robots cortacésped suelen tener una carcasa resistente que nos permite humedecerla sin ningún problema para eliminar la suciedad acumulada. Asimismo, poseen partes reemplazables, como es el caso de las cuchillas, por lo que tampoco requieren de muchísima atención por parte del usuario, quien siempre puede construir una pequeña garita para protegerlo de las diferentes situaciones climatológicas. Si bien se pueden enfrentar a la lluvia, ya que, tal y como se ha especificado arriba, el agua o el barro no son obstáculos para ellos.

En resumen, los cortacéspedes no entienden de tamaños, pues están perfectamente confeccionados para un buen desarrollo de sus funciones sin importar la zona de actuación.