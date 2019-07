Qué debes llevarte en la maleta estas vacaciones

Connect on Linked in

En lo primero que pensamos cuando queremos organizar nuestras vacaciones es en el destino, y luego nos vamos impacientando mientras llega el gran momento. Por supuesto, también tendremos que organizar la maleta, y es importante que seamos previsores para no dejarnos nada importante.

En las siguientes líneas hemos preparado un listado que te puede venir muy bien para organizarte.

Cosas imprescindibles que debes llevar en la maleta en tus vacaciones

Almohada

Aunque, quizá, no sea lo primero en lo que pienses, te recomendamos pasarte por una tienda de almohadas online a compra una buena almohada para viajes largos, ya sea para avión, o bien para coche.

Si dudas entre qué tipo de almohada comprar, las almohadas viscoelásticas son una buena propuesta; se pueden enrollar en la maleta y recuperarán su forma original una vez las saquemos, evitando así que se pueda producir cualquier tipo de deterioro en su estructura.

Ya sabemos que no te va a sobrar espacio en la maleta, y por ello puedes encontrar diferentes modelos en el mercado para que no te cueste conseguir una buena almohada para viajes.

Cámara de fotos

Para poder registrar todos los recuerdos del viaje, la cámara de fotos es imperativo. Lo mejor de todo es que ahora, teniendo en cuenta lo compactas que son las cámaras, podemos transportarlas sin que sean una molestia.

Incluso, si tenemos un teléfono móvil con una gran calidad de cámara, nos podemos ahorrar la cámara de fotos.

Ropa

También tendremos que pensar muy bien en la ropa correcta que vamos a llevar al destino. Si nuestras vacaciones son a la playa, no debes olvidarte de meter el bañador, tolla y las chanclas. En cambio, si las vacaciones son de montaña, lo que necesitas es ropa deportiva y un tipo de calzado que realmente se adapte a tus pies, que no te produzca ninguna molestia o fricción.

Botiquín

Siempre es interesante llevar un pequeño botiquín, por lo que pueda llegar a pasar. En el mismo podemos incluir algún analgésico, antiestamínicos, tiritas, algún producto anti-mosquitos, crema solar, etc.

Ten presente que algunos países son muy restrictivos con los elementos que puede llevar el botiquín. Lo más normal es que no puedas llevar líquidos de más de 100ml o tijeras.

Puedes llevar el botiquín cerca de la almohada de viaje, para que vaya todo amortiguado.

Mapa y guías

Si no quieres perderte en el lugar que vas a descubrir, deberías hacer la inversión en una buena guía de destino y mapa. Son pequeños manuales que nos permiten orientarnos en cualquier punto de nuestras vacaciones, para conocer así los puntos de interés y optimizar el tiempo lo máximo posible.

Documentación

Y, por supuesto, ir documentados es imprescindible. En el caso de que no lleves el pasaporte o el DNI no te van a dejar subir en el avión. No solo debes llevarlo, si no asegurarte de que se encuentra en vigor y no en periodo de ser renovado.

Prepara estas 6 cosas en la maleta y podrás irte de viaje sin preocuparte de nada más.