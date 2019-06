Que é a inocuidade alimentaria?

A inocuidade dos alimentos é a ausencia, ou niveis seguros e aceptables, de perigo nos alimentos que poden danar a saúde dos consumidores. Os perigos transmitidos polos alimentos poden ser de natureza microbiolóxica, química ou física e con frecuencia son invisibles a primeira ollada; bacterias, virus ou residuos de pesticidas son algúns exemplos.

A inocuidade dos alimentos xoga un papel fundamental á hora de garantir a seguridade dos alimentos en cada etapa da cadea alimentaria: desde a produción ata a colleita, no procesamento, o almacenamento, a distribución; ata o final da cadea, na preparación e o consumo.

Cunha estimación anual de 600 millóns de casos de enfermidades transmitidas por alimentos, os alimentos nocivos son unha ameaza para a saúde humana e as economías, afectando desproporcionadamente ás poboacións vulnerables e marxinadas, especialmente as mulleres e os nenos, e as poboacións afectadas polos conflitos e a migración.

Preto de tres millóns de persoas en todo o mundo, tanto en países desenvoltos como en países en desenvolvemento, morren cada ano por enfermidades transmitidas pola auga e os alimentos, e millóns de persoas enferman. Os alimentos son o punto de partida da nosa enerxía, saúde e benestar. A miúdo, damos por sentado que son inocuos, pero nun mundo cada vez máis complexo e interconectado onde as cadeas de valor alimentarias son cada vez máis longas, as normas e regulacións convértense en vitais para garantir a nosa seguridade.

Seguridade alimentaria, un asunto que é cousa de todos

O tema inaugural do Día Mundial da Inocuidade dos Alimentos deste ano convídanos a recoñecer que a seguridade e sanidade alimentaria é asunto de todos. A forma na que os alimentos se producen, almacenan, manipulan e consomen, afecta á seguridade dos nosos alimentos.

Cumprir coas normas alimentarias globais, establecer regulacións de control de alimentos efectivas que inclúan preparación e resposta ante emerxencias, proporcionar acceso a auga potable, aplicar boas prácticas agrícolas (terrestres, acuáticas, gandeiras, horticultura), fortalecer o uso de sistemas de xestión de seguridade alimentaria por parte dos operadores das empresas alimentarias, e educar ao consumidor na elección de alimentos sans, son algunhas das formas nas que os gobernos, as organizacións internacionais, os científicos, o sector privado e a sociedade civil traballan para garantir a inocuidad dos alimentos.

Este Día Mundial da Seguridade Alimentaria, en Nova York, ofrecerá por primeira vez unha oportunidade para:

Compartir os resultados das dúas conferencias sobre inocuidad alimentaria.

Discutir formas en que a inocuidad dos alimentos pode incentivar dietas saudables.

Discutir como as Nacións Unidas en Nova York poden apoiar aínda máis os esforzos para mellorar a inocuidad dos alimentos.

Interesado ou interesada en asistir ao acto en Nova York para coñecer máis sobre o tema? Descobre o programa so Dispoñible en inglés.

A ONU e os alimentos inocuos

Manter os alimentos inocuos é un proceso complexo, que comeza na granxa e termina co consumidor. Hai que ter en conta todas as etapas da cadea alimentaria, desde a produción, recolección e almacenamento, ata a preparación e o consumo. A Organización da ONU para a Alimentación e a Agricultura (FAO) é a única organización internacional que supervisa a inocuidad dos alimentos en todas as etapas da cadea de alimentos.

A través dunha xa longa colaboración, a FAO e a Organización Mundial da Saúde (OMS) apoian a inocuidade alimentaria a nivel mundial e protexen a saúde dos consumidores. Polo xeral, a FAO aborda os problemas de inocuidad dos alimentos ao longo da cadea alimentaria durante a produción e procesado, mentres que a OMS supervisa habitualmente as implicacións a nivel da saúde pública. Con todo, o proceso de garantir que os alimentos sexan inocuos para comer non acaba coa compra. En casa, os consumidores deben asegurarse de que o que comen segue sendo seguro.

Coñecedora da urxente necesidade de crear conciencia a todos os niveis e promover e facilitar a adopción de medidas en prol da inocuidad dos alimentos mundial, sobre a base de principios científicos, a Asemblea Xeral decide proclamar o día 7 de xuño como o Día Mundial da Inocuidade dos Alimentos.

Segue o día nas redes sociais baixo as etiquetas #InocuidadAlimentaria, #HambreCero e #AlimentoSeguro.