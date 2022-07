¿Qué empresa escoger para contratos de arrendamiento y emplazamiento de telefonía móvil?

No cabe duda de que si estás buscando una empresa de contratos de arrendamiento y emplazamientos de antenas de telefonía, es importante tomar una buena decisión. Estas empresas no son un operador o gestionan infraestructuras, simplemente te ofrecen un servicio de calidad que no tiene que ver con la infraestructura.

Una de las mejores empresas que encontramos en este ámbito es Telecom Ibérica, puesto que tiene una amplia experiencia en el mercado. Esta es filial de APWireless y Radius Global Infrastructure, que son empresas líderes a nivel mundial en este tipo de mercado.

¿Cómo funciona su capitalización de rentas?

Esta es una empresa que ofrece la posibilidad de que el proceso se haga de forma rápida y sencilla, y se escucharán todas las necesidades financieras para el contrato de arrendamiento. De esta forma, la empresa se encargará de elaborar una propuesta económica personalizada que se ajuste por completo a los objetivos financieros de la empresa.

Cuando se alcanza un acuerdo, se cerrará la transacción, y después del cierre, se mantendrá una relación continua para la liberación de la gestión diaria del activo, así como de las liquidaciones periódicas de impuestos asociados a dichos activos.

La empresa asumirá todo el riesgo

Se debe tener en cuenta que existe un riesgo de finalización de contrato, por lo que Telecom Ibérica compra los derechos del arrendador de un emplazamiento por un período de tiempo acordado a cambio de una gran cantidad de dinero. Esta empresa compensa el riesgo al poseer una gran cartera de activos mediante la cual el riesgo se distribuye entre miles de arrendatarios.

Esto hace que la empresa pueda permitirse perder una fracción o pequeño porcentaje de sus flujos de alquiler gracias a su tamaño, experiencia y capacidad para negociar tarifas de mercado justas. Por este motivo, se puede permitir asumir un riesgo que es calculado.

Esta estrategia permite que la empresa pueda recaudar flujos de caja estables y predecibles, al mismo tiempo que ofrece a los propietarios soluciones financieras para asegurar su futuro. En caso de que los operadores decidan retirar sus equipos, se liberará el capital del contrato de arrendamiento y se podrá reinvertir el dinero.

Este es un mercado que es muy dinámico, y siempre es mejor contar con una empresa que nos respalde como es el caso de Telecom Ibérica. Esto gracias a su experiencia y a que nos ofrece un servicio de alta calidad.

¿Por qué elegir a Telecom Ibérica?

Existen muchos motivos por los que deberías escoger los servicios de esta empresa, como son:

Tienen una amplia experiencia, conocimientos y poder de negociación.

Se encargan de evaluar cada una de las instalaciones para saber lo que se tiene instalado.

Responderán siempre ante cualquier tipo de inconvenientes que presenten los clientes.

Hacen un seguimiento constante, por lo que es fácil conocer el estado del emplazamiento y espacio arrendado.

Permitirá que sus clientes tengan unos mayores ingresos.

Estos motivos, hacen que esta empresa sea de las mejores opciones que podrás escoger, en especial porque te permitirá tener siempre una buena gestión.

El futuro de las telecomunicaciones

Con la implantación de las redes 5G, el impacto sobre el sector móvil es profundo, y por este motivo, las redes con esta tecnología estarán mejor posicionadas. Esto gracias a que proporcionan unas velocidades muy altas, con una latencia muy baja y un mayor ancho de banda.

Esto permitirá satisfacer las necesidades personales del consumidor gracias a un enfoque personalizado. Por este motivo, a la hora de contratar un emplazamiento de telefonía móvil, siempre será bueno fijarse si cuenta con la tecnología 5G para asegurar la calidad del servicio.