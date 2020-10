Precisamente antes de proceder a publicar este contenido sobre las criptomonedas y el sistema de autotrading, venimos de leer en los principales medios de comunicación que se ha registrado la mayor transacción de movimiento de Bitcoins de la historia, en total, 88857BTC por un importe de nada más y nada menos que 1.14 mil millones de dólares.

Entre otros de los motivos, está la actual incertidumbre entorno al dólar, que muchos vaticinan una gran depreciación o incluso un reseteo de la economía los más pesimistas, si bien es cierto, que los millonarios del mundo son cada vez más los que cambian sus monedas de su país por monedas digital, conocidas como criptodivisas.

Este refugio del dinero, además, en la amplia mayoría de los casos, con beneficio, hace que hayan nacido programaciones que son capaces de realizar de manera automática la compra y venta de criptos, incluso en el momento que se le solicite o el mejor para los parámetros que hayas decidido a la hora de vender y esto es lo que podríamos definir sin entrar en conjeturas, como la definición a la pregunta de qué es el sistema de autotrading de criptomonedas, siendo una de las plataformas mundialmente más mencionadas crypto trader, uno de los máximos referentes del sector.

En los siguientes puntos, te dictamos algunas de las principales funciones del sistema de autotrading de criptomonedas, si bien, al existir varios software, algunas funciones podrían no tenerlas o al contrario, no citarlas a continuación, pero a “modo grosso”, no pierdas detalle, porque tendrás todavía más clara su función. ¡Al lío!

Funciones principales de los sistemas de autotrading de criptomonedas

– Inversiones las 24 horas del día: aunque padezcas problemas de insomnio, estamos seguros de que algo duermes, pero los sistemas de autotrading, no entienden de descanso siempre que tengan órdenes a seguir.

– Minimizan el riesgo: gracias a sus algoritmos predictivos más las restricciones que podrás ponerle como a cuánto comprar o vender, el sistema de autotrading te ayudará a minimizar el riesgo y no tener que estar conectado todo el día esperando el momento de invertir o vender tus monedas digitales.

– Ahorro de tiempo: el tiempo es oro y nunca vino mejor un dicho como este hablando de temas de inversión, pero la realidad, es que la llegada de los robots de trading, permiten a cualquier usuario ahorrar gran cantidad de dinero además del riesgo mencionado en el punto anterior. Además, piensa si fueras un bróker o inversor y trabajaras miles de cuentas… Esto le haría perder tiempo y el resultado, por lo general, sería menor dedicación al cliente y realizar peores inversiones.

Teniendo en cuenta todos estos puntos, a nadie extraña que cada vez sean más las personas que se refugian los dólares y euros de sus cuentas en criptocarteras donde pueden conectar el software de los principales bróker e invertir con mucho menos riesgo y sobre todo, sin tener que perder tiempo al poder programar todas las operaciones que desees.