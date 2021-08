Qué se necesita para ir bien equipado en moto

La seguridad a la hora de ir en moto depende de muchos factores, pero, principalmente serán la prudencia del conductor, el estado de la carretera y las condiciones climáticas. Por otro lado, hay que considerar la protección del piloto y del acompañante, en caso de llevarlo, que dependerá directamente del equipamiento que porten. Es imprescindible, por tanto y sin importar lo corto o largo que sea el trayecto, conocer los elementos de seguridad indispensables que brindan protección al ir en moto, sobre los que destacan, como cabe suponer, el casco y la ropa motera

El equipamiento del motorista es esencial para viajar en moto, no solamente perfectamente protegido, sino con la comodidad necesaria para poder pilotar de forma eficiente y segura. En el mercado actual, se presenta ropa motera de máxima calidad y confort como la que se localiza en tiendas online especializadas como puede ser motopasionstore.com.

Aunque no son pocos los que consideran que con el casco es suficiente para protegerse frente a un accidente, la realidad es que otros elementos, como las chaquetas, los pantalones o los guantes son fundamentales para salvaguardar la integridad física del motorista tras una caída o impacto. Incluso hay prendas compatibles con el sistema de airbag para moto, como la chaqueta la Smart Jacket de Dainese o el Spidi Air DPS, que brindan un extra de protección.

Seguridad sin reducir la comodidad

Proteger al motorista es lo que se busca cuando se diseñan las prendas técnicas especializadas de este sector. No obstante, se ha de tener en cuenta la comodidad. En la actualidad, las marcas ofrecen productos seguros y, al mismo tiempo, un alto grado de confort para que la conducción de la moto sea una experiencia placentera y no impida o entorpezca ningún movimiento. Por este motivo, elegir las prendas adecuadas y de calidad es tan importante, no solo está en juego la seguridad en caso de accidente, sino el disfrute en las salidas en carretera o lo trayectos por la ciudad.

Cabe insistir en que toda la indumentaria del motorista debe estar concebida para permitir una perfecta movilidad con la que desenvolverse con naturalidad, como si llevara cualquier otro tipo de prenda.

Además de las chaquetas, los guantes, casco moto, pantalones y botas especiales, se pueden adquirir otros elementos menos utilizados, pero que también son recomendables. Se trata de las protecciones adicionales para codos, espalda, rodillas, caderas, torso o collarines. Estos últimos han sido especialmente diseñados para evitar que los movimientos bruscos dañen la columna vertebral.

Equipación mínima necesaria para un motorista

Entre la equipación necesaria, como mínimo, para conducir una moto con seguridad, cabe destacar los elementos que se describen a continuación.

El casco

El casco es el primer y más importante elemento de seguridad, indispensable para todo motorista. Si no se lleva casco o este no es adecuado o no se ajusta a la perfección, se tiene un 40% más de riesgo de sufrir una lesión en la cabeza de gravedad. En este sentido, hay que hacer hincapié en que los cascos utilizados por el motero y su acompañante deben cumplir con los estándares de la CEE.

Chaquetas y pantalones

La ropa de motorista tiene que ofrecer un elevado grado de protección contra la abrasión del asfalto en caso de accidente. Debe estar diseñada con un material duradero y muy resistente, como puede ser el cuero u otros materiales sintético específicos para este tipo de prendas.

En el caso de las chaquetas, siempre deben ser de mangas largas. También debe contar con algunos reflectantes o llamativos, para que el motorista destaque en la carreta y sea más visible para el resto de conductores, sobre todo cuando se conduce caída la noche.

Los pantalones son obligatoriamente largos, ajustados y no deben tener aberturas en la parte inferior, esto evita que pueda enredarse con la cadena u otros elementos, como el pedal de freno.

Guantes

Los guantes de motorista tienen que ser antideslizantes para permitir un buen agarre a los mandos de la moto. Se recomiendan de cuero o de tela con las palmas de cuero, siempre diseñados pensando en ofrecer un buen agarre en los dedos.

Gafas para garantizar la protección ocular

Muchos modelos de motos no ofrecen pantallas, por lo que, en el caso de utilizar cascos abiertos, es vital proteger los ojos del motorista frente insectos, suciedad, pequeñas piedras u otros elementos que pueden saltar a la cara mientras se conduce. Se hace necesario, por tanto, utilizar gafas resistentes frente a arañazos para que no dificulten la visión.

Calzado

El calzado más recomendado son las botas de cuero u otros materiales especialmente diseñadas para motoristas. Este elemento ofrece protección en los pies, los tobillos y la parte inferior de las piernas.

Como se ha podido comprobar a lo largo de este artículo, la equipación del motorista tiene una gran relevancia, por lo que se necesita invertir parte del presupuesto en tenerla siempre en óptimas condiciones, de este modo se podrá viajar en moto con la mayor seguridad y comodidad posible.