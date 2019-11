Rafa Centeno e o seu equipo brindan polo seu noveno ano consecutivo con Estrela Michelin

Esta mañá, os Cociñeiros Mahou Rafa Centeno e Inés Abril reuníronse co resto do equipo en Maruja Limón, para brindar e celebrar un novo ano con Estrela Michelin no restaurante vigués. E con este xa son nove. Maruja Limón está formado por un equipo capaz de espertar emocións actualizando a cociña galega tradicional co fin de transformala nunha experiencia divertida, na que a combinación de sabores e texturas está presente en cada prato e, todo iso, acompañado dun servizo de sala impecable.

