Ramallo apoia a coordinación entre administracións que propón a Xunta de Galicia para a xestión das axudas directas aos sectores máis afectados pola pandemia

A alcaldesa de Marín, María Ramallo, recibiu hoxe como unha boa nova a proposta realizada pola Xunta de Galicia de articular un fronte común entre o Goberno autonómico, as Deputacións provinciais e os concellos para salvar do peche ás empresas e autónomos galegos, habilitando liquidez directa para que sectores tan castigados como a hostalaría poidan sobrepoñerse a estes durísimos momentos.

“É evidente que neste contexto de restricións nos que se atopa a hostalaría, especialmente, pero tamén outros sectores, todas as administracións temos que aportar o noso grao de area, traballando de xeito coordinado para paliar os efectos económicos da pandemia”, asegurou a rexedora.

Segundo a proposta da Xunta, o obxectivo é que os concellos, como sería o caso de Marín, aporten unha porcentaxe do 20% dese Fondo de Cooperación Covid-19, que suporá un alivio monetario a aqueles negocios que están traballando a medio gas ou directamente que frearon a súa actividade económica.

Ramallo considera que facendo este esforzo común, aportando cada administración o que pode segundo a súa magnitude pero baixo un mesmo paraugas e cun obxectivo claro, “seremos moitísimo máis eficaces que se seguimos lanzando liñas de axuda cada un por libre. A coordinación axudaranos a chegar mellor aos sectores que máis nos precisan, investindo mellor os recursos”.

Desde o Goberno local, foron moitas as medidas que se aplicaron para axudar á hostalaría e ao comercio durante a pandemia, como foi a prorrogación do pago de determinados impostos, a suspensión durante os peches de actividade dalgúns outros como o do lixo e a auga, a exención total da taxa de terrazas durante todo 2020 e o 2021, o impulso da plataforma de visibilidade dixital Marín en Rede ou a posta en marcha do programa Reactiva Marín, que ofrecerá formación gratuíta para os negocios da vila.