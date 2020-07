Ramón Sarmiento: «Se estivese derrogada a reforma laboral do 2012, non teriamos situacións como a de Alcoa en Galicia»

O secretario xeral do Sindicato Nacional de CCOO, Ram贸n Sarmiento, concedeu o m茅rcores unha entrevista a Radio Galicia-Cadena SER na que valorou a situaci贸n laboral e pol铆tica actual. Segundo o dirixente sindical, 芦este ver谩n non debera haber vacaci贸ns禄 no mundo pol铆tico porque son numerosas as tarefas para acometer nos pr贸ximos meses.

Ram贸n Sarmiento puntualizou que a crise que estamos vivindo 芦non ten precedentes禄 no social, no laboral, nin no econ贸mico. 脡 unha 芦crise bestial禄, resumiu. Na s煤a opini贸n, a nova normalidade 芦non se vai parecer en nada ao que co帽eciamos禄 e o gran desaf铆o estar谩 芦no momento post-ERTE禄, que chegar谩, malia que a eficacia deste mecanismo fose prorrogada ata setembro. Ent贸n 芦haber谩 que procurar outras soluci贸ns, porque o que hab铆a hai tres meses non vai volver禄. Neste punto, sinalou que hai empresas que est谩n a transformar ou reinventar o seu negocio, pero tam茅n hai quen est谩 agardando 芦a que isto se lle arranxe s贸禄, e ese ser谩 un momento 芦dram谩tico禄 se chega con plena vixencia da reforma laboral de 2012. 芦Se estivese derrogada a reforma laboral do 2012, que imp贸n un per铆odo m谩ximo de negociaci贸n e elimina a autorizaci贸n administrativa, non estariamos con situaci贸ns como as de Alcoa [en Galicia e Asturias] ou Nissan [en Catalu帽a]禄, reprochou Sarmiento. Unha oportunidade para cambios profundos Ram贸n Sarmiento apelou a enfocar聽o escenario actual como unha 芦oportunidade para afrontar cambios profundos, estruturais moitos deles禄, por exemplo, nos 谩mbitos fiscal, laboral ou da gobernanza. No caso galego, despois das elecci贸ns do 12 de xullo, 芦pase o que pase, precisamos que o Goberno cambie禄, porque a xesti贸n dos recursos dos pr贸ximos anos, 芦moitos deles europeos禄, requirir谩n 芦unha visi贸n estrat茅xica que dea resposta 谩s necesidades deste pa铆s禄.