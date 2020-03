Realizan en Vigo probas a posibles infectados por Covid-19 desde os seus coches e estuda estendelas a outras áreas

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) implantou a realización de probas de coronavirus a posibles infectados desde os seus vehículos en Vigo, un método cuxos resultados se avaliarán para analizar se é posible estender a súa prestación a outras áreas sanitarias.

Fuentes do Sergas confirmaron a Europa Press que esta iniciativa, innovadora na comunidade e o país, leva a cabo nun punto de fácil acceso para os vehículos situado xunto ao laboratorio do Hospital Meixoeiro da cidade olívica, o que facilita o traslado das probas.

En concreto, estes test realízanse, mediante cita previa, se os facultativos consideran un caso sospeitoso de coronavirus e os resultados rexístranse nos historiais médicos dos pacientes.

Deste xeito, este martes, cando se implantou o servizo, levaron a cabo 45 probas a posibles infectados nos seus vehículos, unha cifra que este mércores ascenderá a 100, o número máximo para o que se dispón de capacidade operativa. Así, concedéronse citas previas cunha marxe de cinco minutos entre elas co obxectivo de axilizar a prestación do servizo.

Esta iniciativa tamén busca dar resposta á “saturación” do servizo de probas a domicilio, que provocou que o número de equipos que as levan a cabo pasase dun a sete, segundo precisaron as mesmas fontes.

Ademais, esta medida permite reducir o consumo de equipos de protección individual nun momento no que “escasean”. Así, os sanitarios poden utilizar un mesmo uniforme durante toda a súa xornada, mentres que nas probas realizadas a domicilio débense refugar tras cada servizo.

A realización de probas a cidadáns desde os seus vehículos para determinar posibles casos de coronavirus tamén leva a cabo noutros países, como Corea do Sur, Alemaña, Estados Unidos e Australia.