Recantos, un punto e seguido para Samuel Represas

Recantos do programa Luar na TVG. O mozo será o representante do recanto de Vigo o cal comprende as zonas de Vigo, Baiona, Mos, Pazos de Borbén, Porriño, entre outras.

Con 17 anos Samuel comeza a súa andaina no mundo da música, máis concretamente na verbena, formando parte de varias orquestras e grupos por exemplo Alcázar, Galin, Imperio, Fama e, actualmente, Orquestra Paraíso. Para el foi un gran logro o poder dedicarse a unha das súas grandes paixóns, o canto.

Tras varios anos loitando por un soño e formándose para conseguilo , participou en espectáculos benéficos a favor de asociacións da zona ademais de pequenos musicais como “DIVAS”.

Actualmente está envorcado exclusivamente con este novo reto que, como artista, preséntalle o coñecido programa de Luar. O venres 12 de outubro ás 22:00 será a súa primeira posta en escena tras o comezo do concurso.

O seu principal obxectivo no programa é deixar o recanto de Vigo na mellor posición posible dando o mellor de si á vez que gozar e aprender con cada actuación.