Reclámanlle a Citroën que paralice o proceso de desescalada até garantir a seguridade do persoal

As secci√≥ns sindicais da CIG e da CUT en PSA Citro√ęn recl√°manlle √° direcci√≥n que paralice o ‚Äúproceso unilateral de desescalada‚ÄĚ das medidas de protecci√≥n fronte √° COVID-19 at√© que non se garanta a sa√ļde e seguridade do cadro de persoal. No caso de que a empresa non rectifique, barallan convocar paros e protestas.

As centrais rexistraron hoxe petici√≥ns de xuntanzas con distintas administraci√≥ns e organismos oficiais para expo√Īerlles as d√ļbidas a respecto da seguridade e sa√ļde das persoas traballadoras. Neste senso, apelan √° Inspecci√≥n de Servizos Sanitarios, ao ISSGA, √° Inspecci√≥n de Traballo, ao Sergas e √° propia Consellar√≠a de Sanidade a que act√ļen e paralicen este proceso ‚Äúno que se prima o rendemento econ√≥mico e a produci√≥n sobre a sa√ļde do cadro de persoal‚ÄĚ.

Denuncian que as medidas aplicadas por PSA buscan unicamente unha reduci√≥n de custes, xa que priorizan o econ√≥mico sobre a sa√ļde das persoas traballadoras, e tendo en conta a capacidade de contaxio da COVID-19, sobre a sa√ļde de toda a comunidade.

En concreto, explican que o proceso unilateral de desescalada que PSA iniciou o martes 9 de xu√Īo consiste na reduci√≥n das gamas de limpeza, tanto dos √ļtiles e ferramentas usadas nos diferentes postos de traballo como da limpeza e desinfecci√≥n de zonas com√ļns. ‚ÄúAo noso entender queda f√≥ra de toda l√≥xica que mentres nunha cafeter√≠a se desinfectan as mesas e sillas logo de cada uso, nunha empresa na que traballan m√°is de 7000 persoas, nos poucos lugares que temos para poder comer o bocadillo sentado, se faga s√≥ tres veces por semana‚ÄĚ.

Tam√©n aplicaron unha reduci√≥n nas pausas, pasando dos tres minutos adicionais a s√≥ un, que desaparece tam√©n no mes de xullo. Lembran que no protocolo de arranque establec√≠ase un tempo adicional de tres minutos en cada pausa para poder manter unha hixiene persoal acorde √° situaci√≥n que estamos a vivir, lavado exhaustivo de mans, manipulaci√≥n correcta das m√°scaras, distancias de seguridade nos desprazamentos, etc. ‚ÄúTempo m√°is que necesario tendo en conta que se limitou o aforo dos servizos e se reduciron √° metade os lavabos dispo√Ī√≠beis; pero agora xa ningu√©n pode manter esas medidas dado que a cadea arrinca e non hai tempo‚ÄĚ.

Ao mesmo tempo, eliminouse o plus de transporte de dous euros diarios, complemento que se abonaba por ter que utilizar o transporte individual. ‚ÄúA escusa para retiralo √© que agora xa se pode utilizar o aforo completo no transporte colectivo; o problema √© que debido ao cambio nos horarios de entrada e sa√≠da das quendas nos diferentes sistemas resulta impos√≠bel organizar autobuses e incluso compartir transporte privado con outras persoas; a todo isto temos que engadir todos os dereitos adquiridos que nos foron retirados a consecuencia desta situaci√≥n‚ÄĚ.

Estrés térmico

Ademais, denuncian que seguen as limitaci√≥ns do uso dos vestiarios e das duchas, tendo que acudir ao centro xa vestidos coa roupa de traballo; o acceso os servizos, tendo que facer cola durante as pausas ‚Äúe decidindo si mexamos ou nos lavamos as mans‚ÄĚ; o uso das √°reas de descanso, onde s√≥ se poden sentar os primeiros en chegar; e o acceso √°s zonas de vending, o que na pr√°ctica fai impos√≠bel tomar un caf√© durante as pausas.

Ademais, fan fincap√© no aumento da velocidade das cadeas. ‚ÄúEstamos traballando a ritmos e velocidades pre-pandemia, cando nos vemos na obriga de usar EPI espec√≠ficos (m√°scara e gafas ou pantalla)‚ÄĚ. E critican que non se tivese feito a correspondente avaliaci√≥n de riscos destes EPI como establece a lexislaci√≥n vixente. ‚ÄúCo√Īecemos a penosidade de ter que usalos pero desco√Īecemos as consecuencias na nosa sa√ļde de facelo traballando ao mesmo ritmo que antes‚ÄĚ.

A maiores, te√Īen solicitado do servizo de prevenci√≥n que realice a avaliaci√≥n de riscos espec√≠fica do estr√©s t√©rmico, as√≠ como a participaci√≥n do delegado de prevenci√≥n na elaboraci√≥n do protocolo de altas temperaturas para a aplicaci√≥n das medidas preventivas, tendo en conta o incremento do estres t√©rmico polo uso da m√°scara na √©poca do ano coas temperaturas m√°is elevadas e polo incremento da carga de traballo, que require un maior esforzo f√≠sico e unha maior osixenaci√≥n, provocando unha maior carga metab√≥lica.

Diante disto, recl√°manlle √° empresa a paralizaci√≥n inmediata do plan de desescalada posto en marcha, ‚Äúe m√°is tendo en conta que non negociou coa representaci√≥n legal das persoas traballadoras‚ÄĚ. Polo que solicitan a apertura dun proceso negociador de cara a mellorar os erros e incomodidades do actual protocolo. As√≠ como a negociaci√≥n dun novo protocolo de altas temperaturas que trate de corrixir a penosidade do traballo portando os novos EPI durante os d√≠as m√°is quentes. ‚ÄúOu a empresa rectifica, ou comezaremos acci√≥ns sindicais sen desbotar calquera medida de presi√≥n ou paralizaci√≥n‚ÄĚ.