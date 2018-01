Recoñecementos académicos nun San Tomé con sabor a despedida

Connect on Linked in

“Non se trata de facer un balance do conseguido e do inacabado, senón o contrario. Trátase de agradecerlles a todos e todas, así como aos diferentes responsables dos equipos de goberno que me acompañaron nesta traxectoria, o compromiso, o cariño e a atención cos que exerceron as súas funcións”. Con estas palabras expresou este mediodía o reitor Salustiano Mato o seu recoñecemento á comunidade universitaria, en xeral, e aos seus e ás súas compañeiras de xestión, en particular, durante os oito anos á fronte da institución, que rematarán coa celebración en próximos meses dun proceso para a elección do novo ou nova reitora da Universidade de Vigo. No acto de conmemoración de San Tomé, no que a institución académica premiou a preto de 80 alumnas e alumnos polos seus traballos de fin de carreira, grao e doutoramento, así como polas súas achegas á inclusión da perspectiva de xénero en traballos fin de grao e mestrado do curso 2016-2017, o reitor recoñeceu as dificultades que entraña un labor de goberno, no que considera “deuse un salto cualitativo que permitiu achegar a institución á sociedade, verdadeiro núcleo ao que ninguén é alleo”. No acto, celebrado no salón de actos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Salustiano Mato tamén pediu desculpas a aquelas persoas que se puidesen sentir afectadas por algunha decisión, algo, que dixo o reitor “debe entenderse non como unha afronta persoal, senón como unha decisión corporativa”, ao tempo que animou a “votar con ledicia e con seriedade para que quen nos goberne estea libre ataduras”, un sucesor ou sucesora á que animou a gobernar “desde a idea de darse aos demais. Sen límites”.

O vicerreitor de Economía e Planificación, José Manuel García; o presidente do Consello Social, Ernesto Pedrosa; o reitor da Universidade de Aveiro, Manuel António Cotão de Assunção e a vicerreitora de Estudantes, Dolores González, acompañaron na mesa ao reitor, nun acto no que a secretaria xeral, Gloria Pena, foi a responsable de ir nomeando ás e aos premiados, que recibiron insignias e medallas en recoñecemento ao seu traballo, dos que máis dun 61 % corresponden a mulleres. Representantes dos ámbitos académico, político, económico e social de Galicia déronse cita no acto de celebración da festividade de San Tomé, no que a soprano Beatriz Riobó e a pianista Isabel Gil, foron as encargadas da interpretación do Gabriel´s oboe de Ennio Morricone; Ma rendi pur contento de Vicenzo Bellini e o Gaudeamos Igitur.

“Nunca tiven honra máis grande que servilos”

Salustiano Mato comezou o seu derradeiro discurso como reitor no acto de celebración de San Tomé, felicitando o alumnado premiado polos seus logros e, tras facer referencia á importancia de que a Universidade acadase o regreso do Pergamiño Vindel a Galicia para a súa exposición ata o vindeiro mes de marzo no Museo do Mar, o reitor lembrou os seus máis de 30 anos de servizo á comunidade universitaria, oito deles como reitor e agradeceu “o compromiso, o cariño e a atención” cos que as persoas que o acompañaron exerceron as súa funcións.

“Gobernar non é doado”, recoñeceu Salustiano Mato, que tamén se referiu á dificultade que entraña escoller. “Trátase diso, de acertos e de erros; de lealdade coa institución e cun mesmo, para selo coas demais persoas; de honradez e de sacrificio; de esforzo e de disciplina. De metas que nos sitúen na vangarda e no poder de acadalas”, dixo Mato, que se referiu a si mesmo como o único culpable dos fallos que puidese haber. Para o reitor deuse un salto cualitativo que permitiu achegar a institución á sociedade, ao tempo que asegurou que “nunca tiven honra máis grande que servilos. Servir é obedecer, e creo que entendín perfectamente o mandato que me encargaron. Vostedes terán que decidir se se cumpriu”, dixo Mato.

Para o aínda reitor, é momento de deixar paso a que todas e todos decidan democraticamente e animou á comunidade universitaria a “votar con ledicia e con seriedade para que quen nos goberne estea libre de ataduras”. Á súa sucesora ou sucesor, que Mato considera debe seguir mantendo e mellorando a influencia da Universidade de Vigo na sociedade galega, española e internacional, o reitor desexoulle moita sorte, ao tempo que lle prometeu a súa colaboración fiel e leal, “ao igual ca os meus antecesores, ás ordes do novo reitor ou reitora, como non pode ser doutra maneira”. Precisamente a quen será a súa ou seu sucesor, Mato lle deixou ao remate do seu discurso, unha reflexión: “quen goberne que o faga desde a idea de darse aos demais. Sen límites. Sei que así será”, finalizou o reitor.

Protagonistas polo seu esforzo e excelencia

Trala apertura do acto, o protagonismo nesta conmemoración foi para as 72 gañadoras e gañadores dos premios extraordinarios de fin de carreira, grao e doutoramento correspondentes ao curso 2016/2017, que recibiron das autoridades universitarias os galardóns que recoñecen o seu esforzo e excelencia. Concretamente, entregáronse 50 premios extraordinarios de grao, 18 de doutoramento e catro de fin de carreira. “A verdade é que supón un recoñecemento a catro anos de moito esforzo”, recoñecía a graduada en Bioloxía María Silveira, quen sinalaba como unha axuda “para o teu futuro, á hora de buscar traballo”, un premio extraordinario que recibía “con moita felicidade”. Alumna actualmente do mestrado en Neurociencia, Silveira continúa neste curso a súa formación na Universidade, como tamén fai Sara Bouzas, quen recibía o premio extraordinario como graduada en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, catro anos despois de facelo como titulada en Fisioterapia. “Son das que pensa que destacar na túa carreira académica non quere dicir que despois o teu desempeño profesional vaia ser mellor, pero sempre é gustoso que che recoñezan o traballo, ao final este recoñecemento é unha satisfacción persoal”, sinala esta alumna do máster en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde. Tamén optou por continuar a súa traxectoria no mundo da investigación o ex-alumno do campus de Ourense Arturo López, quen recollía este premio “con moita alegría”, xa que, sinalaba este titulado en Xeografía e Historia, “por un lado, é unha satisfacción persoal enorme, pero creo que tamén é un premio importante para a miña carreira”.

Tamén con satisfacción subiron a recoller as súas distincións os galardoados e galardoadas cos premios extraordinarios de doutoramento. Entre eles e elas Daniel García, egresado en Bioloxía, agradecía un galardón que vén a recoñecer “un esforzo que foi máis que considerable” durante cinco anos, tempo no que realizou a súa investigación sobre a xenética dos bivalvos no Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía. “É importante o recoñecemento ao esforzo e ao sacrificio que facemos durante o doutoramento pois son moitos anos e moito o sacrificio o que facemos”, coincidía en destacar Noelia Pérez, titulada en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos que realizou a súa tese sobre a valorización de produtos agroindustriais, como o carozo de millo, na produción de encimas, compostos volátiles e biogás. Ela, ao igual que Daniel García, continúa investigando en temáticas relacionadas coa súa tese de doutoramento, polo que destaca as oportunidades profesionais que lle abriu a súa realización. No caso de Lorena Arévalo, egresada en Comunicación, “recibir esta distinción faime ilusión por min mesma pero sobre todo pola disciplina na que traballo, porque nela non son habituais os recoñecementos académicos”. Arévalo indagou na súa tese sobre como a arte urbana pode xogar un papel importante na cohesión social de pequenas comunidades e agora traballa “en poder levar á práctica o recollido nela, convertela nun proxecto real”, polo que agradeceu igualmente recibir este premio extraordinario.

Esta serie de recoñecementos ao esforzo da comunidade universitaria completouse finalmente coa entrega dos cuartos Premios IV Premios Egeria á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e mestrado, cos que nesta edición recoñecéronse proxectos que abordaron cuestións como a influencia dos estereotipos nas edicións educativas, o acoso sexual na contorna universitaria ou a análise dos clixés na música.