Recuperado o corpo sen vida dun pescador en Ourense

Un veciño de Lalín que saíra a pescar na zona do río Miño, en Ourense, foi atopado falecido na mañá de hoxe. O corpo sen vida do varón sesaxenario foi encontrado aboiando na zona fluvial próxima á depuradora da parroquia ourensán de Reza.

O 112 Galicia tivo constancia da desaparición do pescador na madrugada deste luns ao recibir a chamada dun familiar. No seu relato, o alertante indicaba que o home saíra a pescar moi cedo na mañá do domingo e non regresara. Segundo a información facilitada aos xestores do 112, o varón adoitaba aparcar o seu vehículo próxima a unha zona de descanso e resultaba inhabitual que non volvera a casa para comer coma de costume.

Con estes datos, desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia púxose a situación en coñecemento dos axentes da Policía Local e Nacional, ademais de pasar aviso aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Desafortunadamente, ás 08:00 horas desta mañá, o 112 foi informado da aparición dun cadáver no río Miño. Ao parecer, as circunstancias e a localización do corpo levaban a crer que a vítima podíase tratar do mesmo pescador desaparecido horas antes.

Así, para realizar o rescate do corpo e confirmar a identidade do varón, desde o CIAE solicitouse a intervención dos Bombeiros de Ourense e das forzas da orde.

Unha vez no punto, os membros do Servizo de Prevención Extinción de Incendios e Salvamento sacaron ao pescador da auga e as autoridades xudiciais puideron confirmar que, efectivamente, se trataba do veciño de Lalín que desaparecera no día anterior.