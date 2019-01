Recuperados en Londres dous relevos visigodos do século VII subtraídos en Burgos en 2004

Ermida visigoda de Quintanilla de Viñas

As pezas forman parte do rico repertorio iconográfico que decora a ermida visigoda da nosa Señora das Viñas, na provincia de Burgos, en orixe un templo de tres naves do século VII, do cal actualmente se conserva integra tan só a cabeceira. A escultura arquitectónica da ermida destaca pola súa extraordinaria calidade de labra, cuns motivos de marcado orixe oriental, e pola súa colocación tanto no interior como no exterior. Esta característica faia única no altomedievo hispano, cuxos monumentos se decoran principalmente no seu parte interior pero non na parte externa dos muros.