Refacturación, de golpe: O recibo eléctrico dos máis vulnerables pode inflarse este mes máis dun 50%

O recibo da luz dos usuarios máis vulnerables pode chegar a inflarse máis dun 50% este mes de maio, advirte FACUA-Consumidores en Acción. A asociación critica que o Goberno autorizase ás eléctricas a refacturar dunha soa vez as tarifas que, ao longo de tres anos, aplicáronse incorrectamente porque o Ministerio de Enerxía non calculou ben o custo da comercialización da enerxía eléctrica que forma parte da tarifa semirregulada (PVPC).

A refacturación que aplican agora as eléctricas é consecuencia de tres sentencias ditadas polo Tribunal Supremo o 3 de novembro de 2015. O Executivo aprobou o modelo de comunicación que as compañías deben remitir aos usuarios para informarlles dos motivos do reaxuste no cobro e deulles liberdade para decidir se o aplican ao longo de varios recibos ou de golpe, como está a facer Endesa este mes.

FACUA lamenta a nula sensibilidade coa grave situación económica de multitude de consumidores que tiveron tanto do Goberno como as compañías que tomaron a decisión de cobrar dunha soa vez as cantidades obxecto de refacturación, cando tiñan de prazo para facelo ata o 30 de setembro. Nin sequera tivéronse en consideración aos beneficiarios do bono social, aos que o cobro das cantidades tamén se lles está aplicando integramente.

A asociación vén recibindo numerosas consultas de afectados, algúns dos cales viron como o seu recibo de maio incrementouse en máis dun 50%.

As sentenzas do Supremo anularon o sistema de cálculo do custo de comercialización establecido por Real Decreto 216/2014, polo que obrigou ao Goberno para modificar esta norma para establecer un novo método, ademais de autorizar ás eléctricas a que refacturen as cantidades cobradas incorrectamente desde abril de 2014. Os novos custos de comercialización, coas marxes adecuadas ao establecido nas sentenzas, veñen aplicando desde o 1 de xaneiro de 2017.

A quen se aplica a refacturación?

A refacturación aplícase aos usuarios que durante todo ou unha parte do período comprendido entre abril de 2014 e decembro de 2016 tivesen a tarifa semirregulada PVPC, incluíndo a aqueles consumidores vulnerables acollidos ao bono social. Se cambiaron de comercializadora ou se deron de baixa, será a empresa que cobrou as cantidades nesas datas a que agora lles pase un ou varios recibos coa regularización.

As comercializadoras de referencia teñen ata o próximo 30 de setembro para facturar as cantidades correspondentes ás regularizacións. No recibo ou recibos onde se aplique a regularización debe indicarse a que período corresponde esta e os parámetros para a facturación (potencia e enerxía activa), ademais da contía correspondente á regularización e o número de facturas en que vai levar a cabo.