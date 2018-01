A refinería de Repsol en Arteixo recupera a normalidade despois de sufrir un fallo eléctrico

Connect on Linked in

O persoal de seguridade da refinería de Repsol en Arteixo comunicou arredor das 15:30 horas desta tarde que o fallo eléctrico que provocou fume intenso quedou emendado e a planta recuperou desde entón a normalidade.

Segundo explicaron ao persoal do 112 Galicia, o fume intensificouse debido a un problema eléctrico que, non obstante, xa foi localizado e reparado, o que permitiu á planta recuperar a normalidade en todas as súas unidades e fachos.

A columna de fume foi percibida por varios veciños, que se puxeron en contacto co 112 Galicia cando pasaban das 13:30 horas de hoxe. Deseguido, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia avisaron aos bombeiros de Arteixo, así como aos efectivos do servizo local de Protección Civil e aos axentes da Garda Civil. Por precaución, tamén foron informados os profesionais de Urxencias Sanitarias, aínda que ninguén resultou afectado, xa que a situación non comportou risco algún para a poboación.