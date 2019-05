Reflexións sobre o conflito de Atención Primaria en Vigo

Connect on Linked in

A evolución e saída da crise socioeconómica e financeira supuxo un cambio nos paradigmas dos estándares e procesos sanitarios, comportando unha preeminencia dos criterios economicistas e un arrumbamiento dos compromisos e criterios sociais. Xorde así unha nova xestión sanitaria influenciada polo liberalismo económico.

No noso contexto rexional/local (Galicia/Vigo) constrúese un novo hospital nun ambiente condicionado polas dificultades financeiras públicas; iso supuxo a necesidade dunha achega de capital externo de carácter privado que condicionou a posta en marcha e o funcionamento do mencionado centro, a través de dúas premisas: a necesidade da devolución do préstamo e a concesión de servizos para xestionar un negocio privado que permitise a rentabilización do investimento.

Ademais, foi necesaria a fusión dos dous hospitais previos, co correspondente axuste dificultoso e disfuncional dalgúns servizos, e co intento de xestión semiprivada de determinados servizos centrais.

Con anterioridade, constituíuse a EOXI (Estrutura Organizativa de Xestión Integrada) coa correspondente supresión da xerencia de atención primaria. Consecuentemente se instituyó unha xestión por procesos (con e sen ingresos) que derivou nun pernicioso hospitalocentrismo e nun relegamiento da AP. Así se intensificaron o investimento e o desenvolvemento dos servizos hospitalarios (exhibidos como bandeira do sistema sanitario público) á vez que tiña lugar un abandono da AP, que subsistiu grazas ao encomiable esforzo e compromiso dos profesionais.

Como se chegou a esta situación? Na nosa opinión a xestión neglixente dos recursos humanos xunto co hospitalocentrismo e “bunkerización” dos servizos hospitalarios, son os dous alicerces que sosteñen a mesa da insustentable situación actual da AP. Imos desenvolver en maior profundidade estas dúas cuestións.

1). Xestión neglixente de recursos humanos

A ausencia absoluta de planificación para enfrontar as xubilacións traduciuse nunha falta de atención ao recambio xeracional á hora de crear e dotar as prazas MIR. Ademais tamén contribuíu a política errática e bandeante no establecemento de prórrogas aos médicos que chegan á súa xubilación.

Por outra banda, a oferta de contratos de baixa calidade que propiciou a migración de profesionais (excelentemente formados via MIR) a outros países ou á sanidade privada. Non é cuestión de aumentar agora as prazas MIR, é cuestión de ofertar contratos sensatos e de calidade, que permitan a conciliación da vida profesional coa sociofamiliar. “Se a auga váiseche polo sumidoiro, o sensato non é abrir máis a billa, senón poñer o tapón”.

Estas dúas circunstancias explican o paro cero e o déficit de profesionais que constitúen a panacea da administración para explicar a situación actual. Situación da que son absolutamente responsables pola súa xestión neglixente e deliberada que comporta: 1) a non substitución das ausencias, 2) a asunción obrigatoria dos pacientes de compañeiros ausentes ( intersustituciones), 3) a necesidade de realización de prolongacións voluntarias, mal remuneradas e deficientemente estruturadas e planificadas. Todo iso tradúcese en xornadas esgotadoras de traballo co correspondente risco para profesionais e pacientes.

2). Hospitalocentrismo e “bunkerización” dos servizos hospitalarios

A xoia da sanidade pública en Vigo é o hospital Álvaro Cunqueiro, e o é, polas súas instalacións, infraestruturas, aparataje, profesionais, etc. Con todo, o sistema de acceso ao hospital por parte dos pacientes procedentes de AP está absolutamente acoirazado. Esta blindaxe verifícase a través dunha ausencia absoluta de consultas presenciais de carácter urxente e preferente, e o establecemento de teleconsultas como única vía de acceso (consulta virtual), cun protocolo moi complexo e confuso que require unha historia clínica detallada e unha serie de exploracións complementarias previas, coa posibilidade de rexeitamento por parte do profesional hospitalario teleconsultado. Teleconsultas que ademais xa xeraron a súa propia lista de espera, engadida á das consultas presenciais, antes mencionada. Pero ademais, e consecuencia do anterior, xeráronse as denominadas caixas de correos virtuais (verdadeira perversión da teleconsulta) que poderiamos definir como o pozo sen fondo en espera da teleconsulta, da consulta presencial ou das probas complementarias.

En definitiva, estableceuse un sistema perverso que comporta:

1. Máxima dificultade no acceso do paciente á atención hospitalaria (acceso practicamente exclusivo a través de teleconsulta).

2. Permanencia dos pacientes nas caixas de correos virtuais que supoñen un limbo asistencial (inclúe consultas virtuais e presenciais, exploracións complementarias, tratamentos, etc.) que non resolve os problemas de saúde.

3. Recirculación indefinida dos pacientes na cinta cíclica da AP (sen capacidade resolutiva definitiva) á espera do establecemento dunha “ponte circunstancial e transitoria” que lles permita o acceso ao hospital.

4. Propaganda e exaltación da accesibilidade a AP coa intención de tranquilizar á poboación. Cando, en realidade, trátase dunha accesibilidade falsa, perversa, cega e sen saída pola mencionada dificultade máxima do “salto á cinta de atención hospitalaria”.

A combinación dos dous alicerces anteriores (xestión neglixente de recursos humanos e hospitalocentrismo e bunkerización dos servizos hospitalarios) traduciuse nunha escaseza e envellecemento dos médicos de AP que, con cotas amplas de pacientes tamén envellecidos e complexos, enfróntanse diariamente a

consultas masificadas sen posibilidade de acceso a probas complementarias e sen posibilidade de derivación real ás consultas hospitalarias, configurándose así unha situación evidente de risco sanitario poboacional. Ante isto as autoridades sanitarias, desde a súa atalaia, proclaman as melloras en infraestruturas e material e anuncian investimentos millonarios. Con todo, a realidade real de cada día nas consultas de AP, na trincheira (valla o símil militar), é a que acabamos de describir.

Cal foi o papel dos médicos ante este binomio problemático?

Os médicos utilizamos dous instrumentos: o código deontolóxico da organización médica colexial e a nosa vontade e espírito de diálogo. Isto concretouse, ademais de en a nosa dimisión, na denuncia da situación ante as autoridades e xestores sanitarios a través de múltiples escenarios de diálogo e negociación.

Pola súa banda, as autoridades sanitarias adoptaron unha actitude dilatoria; diluíndo o problema, fundamentalmente médico, no contexo do resto de profesionais da AP. Creáronse comisións, subcomisións, comités, etc., que conduciron ao mencionado “novo modelo”, cuxa pedra angular, TRIAP, resultou ser un intento errado de priorización na consultas de AP. O seu fracaso veu motivado por varias razóns: ausencia de consenso entre os profesionais implicados, ausencia de planificación e estruturación adecuadas, ausencia de formación previa e finalmente ausencia da tan necesitada capacidade xerárquica para poñelo en marcha.

Todo iso nun contexto de invocación e apelación ao diálogo, mesmo exaltación mediática do diálogo, ao mesmo tempo que se nos tacha dun radicalismo de orixe espurio e non exento de contaminación política. Convén lembrar que previamente, coincidindo coa nosa dimisión, descualifícasenos argumentando que esta carece de importancia pois se dispón doutros 500 médicos e que calquera pode asumir a xefatura vacante. Pódese ofender máis groseramente a uns profesionais que viñan desenvolvendo satisfactoriamente o seu traballo ao longo de moitos anos? Pódese ofender máis gratuitamente a outros profesionais que estarían en disposición de asumir as xefaturas vacantes?

A pesar diso, aceptamos o diálogo, e afrontámolo con ilusión e lealdade, pero pronto comprobamos que se trataba dun diálogo falso por canto o verdadeiro inclúe non só a reunión física, senón a vontade real e sincera de interactuar de modo efectivo coa outra parte para alcanzar un acordo satisfactorio. Significa ceder, pactar e cumprir.

Por todas estas circunstancias é evidente que os responsables da EOXI están inhabilitados para calquera tipo de diálogo ou negociación. Ante esta situación non nos queda outro remedio que recorrer á folga.

A folga é un dereito que teñen os médicos que deriva á súa vez da súa obrigación deontolóxica de denunciar unhas condicións de traballo e atención inadecuadas para solucionar os problemas de saúde dos seus pacientes. É a única

alternativa que nos queda aos médicos #ante un diálogo falso e dilatorio que nos empantana nunha ciénaga. Ademais, neste momento é un dos instrumentos que permite atisbar algunha esperanza na mellora asistencial dos problemas de saúde da poboación.

Finalmente gustaríanos destacar que, á vez que se nos tacha de radicais, menciónase a ausencia de apoio sindical a esta folga. Unha falacia máis. Os sindicatos médicos CEMS e OMEGA acaban de pronunciar o seu apoio do mesmo xeito que un sindicato xeneralista como é a CIG. Agradecemos moi sinceramente o seu xesto, do mesmo xeito que o do colexio médico de Pontevedra que se posicionou inequivocamente a favor da mesma e apoiounos en todas nosas reinvidicaciones.

COMITE DE FOLGA DE MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA AREA DE VIGO Julia Bóveda Fontan .Marta Delfín Vázquez. María Pilar Fandiño Pena. Alberto García Pazos. Luciano Garnelo Suarez. Ignacio González Yebra-Pimentel. Luis López Vilar. Carmen Loureiro Veloso. Ángeles Lora Sánchez. Julio Enrique Prado Domínguez. Juan Sánchez Lastres. María Jesús Soto Vázquez.