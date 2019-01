Regades destaca que o WCCV representará a tecnoloxía e innovación do Polo de Automoción e rexenerará o Lagares

O delegado de Zona Franca alentou onte aos representantes dos 16 estudos de arquitectura que quedaron finalistas no concurso para o deseño World Car Center para que deseñen “un edificio que sexa a mellor carta de presentación do Polo de Automoción de Vigo, que mostre internacionalmente as capacidades tecnolóxicas e innovadoras do sector ao tempo de ser un exemplo de sustentabilidade e unha oportunidade que devolva ao río Lagares a súa presenza na vida da cidade”