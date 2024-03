Registro de marcas: ¿cómo afecta el color a las empresas?

Para crear marcas fuertes, los propietarios de marcas se ven obligados a buscar formas más creativas, como abandonar la tradicional imagen visual de marca. El olor, el sabor o el sonido pueden utilizarse con la misma facilidad para aumentar la popularidad de sus productos. El potencial de las marcas no tradicionales es realmente grande.

¿Desea registrar una marca en España y obtener una tramitación rápida y un apoyo profesional? Póngase en contacto con nosotros.

Tipos de marcas no tradicionales

¿Qué son estas marcas no tradicionales y en qué se diferencian de las habituales? Una marca no tradicional es un nuevo tipo de marca que no pertenece a la categoría tradicional de marcas que existen desde hace mucho tiempo (marcas denominativas o visuales). Este concepto incluye todos los signos expresados en su forma original: sonido, olor, sabor, textura y otras formas. Se distinguen los siguientes tipos de marcas no tradicionales

monocromáticas (combinación de colores);

espaciales (3D);

sonidos

olores;

hologramas;

otras (posicionales).

El color es quizá la más tradicional de todas las marcas no tradicionales. Es una marca universal de productos/servicios, ya que en cualquier parte del mundo el color es más fácil de percibir y recordar que el texto o los elementos visuales. A menudo reconocemos un producto favorito principalmente por la combinación de colores.

Un color distintivo puede ser una marca

No es de extrañar que numerosos fabricantes de todo el mundo intenten adquirir derechos exclusivos sobre un color concreto y proteger así el elemento distintivo del producto o servicio que producen y comercializan. Un ejemplo de éxito en el registro de un color es la marca de chocolate MILKA, que consiste exclusivamente en el color púrpura (registro internacional nº 644464). En la mente de muchos amantes del chocolate, el color morado ya se ha establecido como una asociación con la marca MILKA.

La publicidad intensiva del color y de los productos etiquetados con él es una excelente herramienta de marketing que tiene un fuerte impacto en los consumidores, que a menudo basan su elección de productos únicamente en el color que ven, sin prestar atención siquiera al nombre del producto.

Registrar un color tiene muchas ventajas, pero quienes desean obtener derechos exclusivos sobre un color o una combinación de colores se enfrentan a varios retos. En primer lugar, el color tiene unos elevados requisitos de distintividad, y no debe ser funcional (un color que otros fabricantes se verían obligados a copiar para poder competir decentemente, como el color dorado para marcar metales preciosos).

También existen algunas incertidumbres técnicas, como la forma de representar gráficamente un único color sin restringirlo a una forma geométrica concreta, o la forma de describir adecuadamente un color.

La protección que ofrece el registro de colores tampoco está bien definida: en caso de litigio, es difícil determinar el límite de similitud de los colores hasta el punto de confusión.