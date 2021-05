Los relojes deportivos para no perder detalle de tus entrenamientos

Si te apasionan los deportes sin duda que necesitarás uno de los mejores relojes deportivos para que puedas conseguir así el máximo rendimiento posible. En todo caso, muchas veces podremos confundir este tipo de relojes con los Smartwatch, pero no son iguales, porque su funcionalidad es diferente.

Este tipo de relojes están pensados especialmente para la práctica de cualquier tipo de deporte. Son herramientas básicas tanto para hombres como para mujeres que quieran obtener el mejor resultado de su práctica deportiva y que puedan conseguir así un mejor rendimiento físico.

Así que, si quieres conocer más sobre los mejores relojes deportivos que te encontrarás en el mercado te invito a que sigas leyendo atentamente este post.

Comparativa de los mejores relojes deportivos para tu entrenamiento

Para que no tengas que pasar demasiado tiempo pensando cuál será el mejor reloj deportivo que te encuentras en el mercado. Me he dado a la tarea de prepararte una guía con las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado y así tendrás un reloj de muy alta calidad. Así que, sin dar más rodeos vamos a comenzar con el análisis de las mejores opciones que podrás encontrarte en el mercado.

#1 Garmin Vivoactive 3

Se trata de uno de los mejores modelos que encontrarás en el mercado, en especial porque tiene diferentes aplicaciones deportivas. Estos incluyen yoga, cardio, correr, nadar, entre muchas otras opciones. Es un modelo que se encargará de la monitorización de tu estado físico, así como de la edad física y el estrés en tu día a día.

Tiene un sistema de notificaciones inteligentes, e incluso puedes enviar mensajes de textos, LiveTrack, Connect IQ y aplicaciones. Puedes tener un seguimiento completo por un total de 14 días de actividad de una forma realmente sencilla. Cuenta con un modo GPS por hasta 13 horas, y un modo inteligente que permite que funcione por un total de 7 días con una sola carga.

Tiene una pantalla con un diámetro de 1,2 pulgadas, lo que permite una visualización cómoda de todos los datos relevantes para tu práctica deportiva. Su carcasa está elaborada de polímero reforzado con acero inoxidable. Podrás ver su pantalla fácilmente bajo la luz del sol, lo que te permitirá tener mucha más comodidad mientras que entrenas.

#2 Garmin Forerunner 235

El Garmin Forerunner 235 es el preferido por muchas personas para el entrenamiento, y que cuenta con una autonomía de hasta 12 semanas en modo reloj. En el modo GPS tiene una durabilidad de 11 horas de batería. Podrás llevar un registro sencillo de tu entrenamiento en tu Smartphone simplemente conectando tu reloj al mismo.

Incorpora un pulsómetro integrado a la muñeca. También cuenta con la función para que puedas conseguir siempre una gran versatilidad, y que puedas controlar fácilmente tus pasos diarios, las calorías quemadas, distancias recorridas y alertas de actividad para cuando llevas mucho tiempo sentado.

Es un reloj completamente personalizable con diferentes pantallas, widgets o aplicaciones, para que puedas personalizarlo por completo a tus entrenamientos. Es compatible tanto con dispositivos iOS como Android, lo que te ofrecerá siempre una gran versatilidad a la hora de usarlo.

#3 Polar M430

Este modelo cuenta con un GPS integrado, lo que hará que puedas tener los datos claros de velocidad, distancia, altimetría e inclinación. Tiene un registro de actividad 24/7 lo que te permitirá tener un control completo de tu actividad física día a día de una forma realmente sencilla y práctica.

Permite llevar un registro de la frecuencia cardíaca de una forma muy sencilla en la muñeca, y permite analizar tu sueño en detalla gracias a su función Sleep Plus. Puede medir tu estado de forma aeróbica en reposo, y gracias a su sensor de pulso óptimo podrás tener un registro bastante eficiente de tu pulso.

Gracias al Polar Running Program, podrás tener un entrenamiento completamente personalizado que se ajustará a tus necesidades y a tus metas. Es ideal si quieres usarlo para correr, porque cuenta con una medición bastante precisa de todos los datos relevantes para ayudarte a tener un entrenamiento mucho más eficiente.

#4 Polar Vantage M

Sin duda es una gran solución, en especial porque es un modelo que tiene una gran durabilidad en su batería, que puede llegar a ser de 30 horas con el GPS encendido. Es un modelo que es completamente resistente al agua, por lo cual puede ser de gran ayuda para practicar natación, lo que te permitirá conseguir la mayor versatilidad posible.

Tiene un control preciso de tu frecuencia cardíaca gracias a un sensor óptico que tiene en su muñeca. Es ideal para todo tipo de deportes y analiza tu sueño para evitar un sobreentrenamiento y que puedas tener cualquier tipo de lesiones. Lo puedes adaptar por completo a tu estilo gracias a sus correas intercambiables de varios colores.

Este reloj te ofrecerá un monitoreo completo de todos tus ejercicios, lo que te permitirá conseguir una gran opción para el monitoreo. Se puede sincronizar automáticamente con tu móvil, para que puedas conseguir así la información relevante para que tu entrenamiento sea completamente exitoso.

#5 Garmin Forerunner 35

Se trata de un modelo bastante eficiente, que permite monitorear de una forma bastante efectiva tu frecuencia cardíaca directamente desde la muñeca. Cuenta con la tecnología Garmin elevate, que permite un monitoreo continuo durante el día y la noche.

Gracias a su GPS integrado, podrá controlar fácilmente tus distancias, la velocidad y lo lejos que llegaste. Cuenta con funciones de notificaciones inteligentes, cargas automáticas a Garmin Connect, y un seguimiento en tiempo real de tu actividad física.

Este modelo cuenta con un contador de pasos, de calorías y de minutos de actividad en tu día a día. También te recordará las horas para activarte, y ofrece un perfil específico de carrera y de caminata dependiendo de la actividad que vayas a desarrollar.

#6 Suunto Core

Se trata de un modelo altamente recomendado, porque es uno de los modelos más completos que te encontrarás en el mercado. Cuenta con la medición de la altitud barométrica, así como la monitorización de la altitud con gráficos, incorpora brújula y puede medir la profundidad a la hora de bucear porque resiste hasta 10 metros de profundidad.

Cuenta con un sistema de alertas de tormentas, y con su modo de hora la batería podrá tener una duración de hasta 12 meses. Es un modelo hecho en acero inoxidable, lo que lo hace muy resistente, y un cristal de zafiro de muy alta calidad.

Es completamente impermeable, lo que permite que se pueda sumergir en el agua hasta 30 metros sin que se vaya a estropear. Su menú se puede usar en varios idiomas para que selecciones el que mejor se ajuste a tus necesidades. Este modelo no incluye GPS integrado, por lo que no es apto para todo tipo de entrenamientos.

#7 Suunto 9 Baro

Es un reloj de muy alta calidad, que es perfecto para cualquier tipo de entrenamiento y para la competición. Este modelo tiene diferentes programas para hasta 80 deportes diferentes, lo que te permitirá que puedas conseguir la mayor versatilidad. Se puede sumergir hasta 100 metros, lo que hace que sea perfecto para deportes como la natación.

Cuenta con una pantalla que se puede controlar fácilmente mediante sus 3 botones, y realiza una medición precisa de la frecuencia cardíaca desde la muñeca. Cuenta con un GPS integrado, lo que permitirá que puedas planificar bien tus rutas gracias a la Suunto App con mapas de calor basados en el rastreo GPS.

Permite hacer el seguimiento de tu actividad diaria 24/7, y es compatible con todas las aplicaciones de monitoreo que quieras utilizar. Se puede conectar fácilmente a cualquier smartphone, y tiene una duración de la batería de hasta 120 horas, lo que permitirá que tengas un gran rendimiento en la misma.

¿Cómo escoger un reloj deportivo que se ajuste a tus necesidades?

Es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de relojes en el mercado como ya te habrás dado cuenta. La mayoría son pulsómetros que permiten el registro de tu actividad de una forma bastante efectiva. Sin embargo, antes de comprar deberías fijarte en los siguientes puntos básicos:

Tipo de reloj que necesitas

Es importante tener en consideración el tipo de reloj que necesitarás de acuerdo a la actividad que vayas a practicar. Si vas a usarlo para natación o para bucear, debes asegurarte de que escogerás un modelo que sea completamente sumergible.

Por otra parte, debes fijarte si vas a usarlo para recorridos por diferentes senderos y quieres conseguir un gran rendimiento. Algunos modelos son básicos mientras que otros tienen muchas funcionalidades, siempre tienes que tener en cuenta el tipo de actividad que vas a desarrollar para que consigas así el máximo rendimiento.

GPS Integrado

La gran mayoría de estos relojes vienen con un GPS integrado, aunque siempre merece la pena verificar el modelo que vas a escoger porque algunos no lo traen. Gracias a este dispositivo se pueden registrar recorridos, velocidades y carreras de una forma eficiente.

Lo ideal para que tu reloj te brinde la máxima funcionalidad posible y que puedas sacar el máximo partido a tus entrenamientos será que cuente con el GPS integrado.

Modalidades deportivas

Los relojes deportivos por lo general incluyen varias modalidades para la práctica de múltiples deportes. En muchas ocasiones podrás optar por un modelo que disponga de modalidades específicas para cada tipo de deporte de una forma bastante eficiente.

Dos funciones que no pueden faltar son las de natación y running, que son las más comunes que utilizarás y que no pueden faltar en este tipo de relojes.

Aplicaciones

Es importante que escojas un modelo que tenga las aplicaciones que necesitarás para monitorear por completo tu salud. Por este motivo, debes asegurarte de escoger un modelo que se ajuste por completo a lo que necesites.

La conectividad con tu móvil será algo básico que debes tener en cuenta, en especial porque así podrás llevar un control total sobre tu entrenamiento. Algunos vienen con su propia App, lo que permitirá que lleves un registro completo de los datos de tu entrenamiento y que se sincronicen automáticamente.

¿Es lo mismo un reloj deportivo y una pulsera de actividad?

No, los relojes deportivos suelen incluir un amplio rango de funcionalidades y diferentes modos deportivos. Además, la mayoría cuentan con un sistema de GPS, que te permitirá que puedas llevar un control total de toda la actividad física que podrás encontrar.

Las pulseras de actividad por su parte, son dispositivos que registran tus constantes vitales y el movimiento. Pero, estas no están pensadas para que puedas llevar un registro de tu entrenamiento, y por este motivo no tendrán las mismas características.

Motivos para comprar un pulsómetro deportivo

Este tipo de dispositivos tienen muchas ventajas interesantes, dentro de las cuales nos encontramos con las siguientes:

Te permitirán alcanzar tus objetivos del entrenamiento de una forma mucho más eficiente y rápida.

Podrás mantener tu concentración.

Permite rendir al máximo en os deportes.

Puedes tener un entrenamiento adaptado por completo al deporte que quieres practicar.

Podrás planificar tus recorridos.

Permiten mejorar tu salud.

Los puedes conectar fácilmente a tu móvil.

Podrás trabajar las zonas donde tienes mayores debilidades.

Como puedes ver son muchas las ventajas de escoger este tipo de relojes, por lo que sin duda serán un complemento ideal para todos tus entrenamientos.

¿Ya sabes cuál elegir?

