Remaches ciegos: un recurso eficiente y seguro

Los remaches son elementos que simplifican la vida y la actividad de cualquier persona a la hora de unir diversos materiales, como por ejemplo, chapas de plástico que tienen un tamaño reducido. Usar remaches es una manera bastante económica para unir diferentes piezas de diversos materiales, además es la forma en la que estéticamente quedan mejor, y son sumamente resistentes, sobre todo en el caso de los remaches ciegos.

Remaches ciegos: tipos y funciones

Los remaches facilitan una serie de actividades sin duda alguna, además de ser muy fáciles de utilizar y muy resistentes. Para utilizar los remaches ciegos o cualquier remache de otro tipo, la mejor forma de hacerlo es mediante una remachadora, en la cual se introduce el remache, se fija al sitio donde queremos usarlos y se tira del vástago para que se fijen completamente en la superficie que queramos que permanezca firme.

De los remaches ciegos existen varios tipos, algunos de ellos son: remaches estándar, ciegos multigrip, ciegos estancos, ciegos especiales, ciegos de alta resistencia o de repetición. Cada uno de éstos sirve para algo específico, en el caso de los remaches estándar, suelen aplicarse por un solo lado y ayudan a que la superficie permanezca fija. Mientras que, respecto a los remaches ciegos multigrip, éstos tienen una zona amplia de remachado y de gran calidad.

Los remaches ciegos estancos tienen una forma que ayuda para que se fijen mejor sin que el aire, el polvo, o el agua, causen inconvenientes. Los remaches ciegos especiales puedes encontrarlos en varias versiones, pues dependiendo de la aplicación que se requiera, puedes elegir entre los remaches ciegos de flor, ciegos de trébol, de conexión a tierra o de colores. Los remaches ciegos de alta resistencia son firmes y resistentes a las vibraciones.

Los remaches de repetición son los últimos en esta lista, siendo ideales cuando se quiere trabajar rápidamente, pues son muy fáciles de usar y sumamente económicos, por lo que al elegir esta opción se estaría ahorrando una gran cantidad de tiempo y dinero. Éstos pueden se pueden colocar en materiales como plástico, metal o aluminio, y tienen una gran fijación en la superficie en la que se coloquen.

Beneficios según el tipo de remache ciego que se emplee

Como mencionamos anteriormente, para realizar ciertos trabajos, los remaches resultan ser muy eficientes. Dado que ya te explicamos acerca de sus funciones y características, ahora es momento de contarte cuáles son los beneficios que te aportará usarlos. Los remaches estándar pueden ser combinados con diversos tipos de materiales, ya que la forma de su cabeza puede variar, por lo que te permitirá poder seleccionar aquella que se ajuste mejor a la actividad que quieras hacer.

Respecto a los remaches ciegos multigrip, éstos aseguran una fijación firme sin importar si el taladro no es muy preciso, son resistentes a las vibraciones y el vástago del remache no sobresale de la cabeza. Los remaches ciegos estancos pueden usarse en remachadoras convencionales y se adhieren perfectamente a la superficie. Los remaches ciegos especiales pueden ser usados en materiales frágiles, son ideales para conexiones a tierra o para piezas que se encuentren pintadas.

Los remaches ciegos de alta resistencia son perfectos para apretar y unir chapas que se encuentren muy separadas, gracias a su tecnología de fijación, que ayuda a que la acción que se esté llevando a cabo se haga en poco tiempo. Los remaches de repetición ayudan a mejorar la productividad de quienes los usan, pues al tener un sistema de asignación semiautomático, contribuyen para que cada remache se coloque de forma continua, por lo que se podrían llegar a poner hasta 70 remaches por minuto.

Respecto a los remaches de repetición, cabe señalar que son sumamente precisos, pueden ser aplicados sobre varias superficies, no deforman la superficie en la que se haga el remache, se unen a diversos materiales sin importar su fabricación y, al no tener vástagos, no surgen ruidos molestos ni ningún tipo de cortocircuito. A su vez, gracias a que su extremo es abultado, logran que haya una buena resistencia respecto al cizallamiento.