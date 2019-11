Remata sen feridos un incendio que afectou ao camarote dun barco en reparación nun estaleiro de Vigo

Os bombeiros sufocan un incendio no camarote dun barco que reparaban nun estaleiro de Vigo.

Os equipos de extinción da cidade foron suficientes para facer fronte á situación, que controlaron pouco tempo despois de saltar a alarma.

Ás 9:40 horas de hoxe, o 112 Galicia recibiu as primeiras chamadas que alertaban dun incendio nun barco para reparar nun estaleiro da Avenida Beiramar. Decontado, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencia de Galicia, solicitaron a intervención dos Bombeiros de Vigo, que, pouco tempo despois, lograron controlar a situación sen a necesidade de máis medios. Segundo confirmaron, atallaron a tempo o lume, o que impediu a súa propagación e a reducción dos danos. De feito, soamente afectou a parte do mobiliario do camarote dun barco en reparación.

Ademais, cómpre indicar que, no momento de producirse o incendio, había persoal no interior do estaleiro, pero, afortunadamente, ninguén resultou afectado.

Para a extinción do lume, os bombeiros contaron coa colaboración da Autoridade Portuaria e a Policía Local.