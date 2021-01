Rematadas as obras de pavimentación de viais nos lugares de Faxil e A Cancela

O Alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, acompañado doutros membros do Goberno e de veciños, visitou as obras de pavimentación de viais nos lugares de Faxil e A Cancela.

Este proxecto contou cun orzamento de 39.875 euros, financiado cunha subvención de 32.955 euros da Consellería de Medio Rural, dentro do Plan Marco 2020-2021 de AGADER (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural) de mellora de camiños rurais.

Con esta actuación consigueuse unha importante mellora dos viais, que serven para vertebrar a comunicación nestes lugares das parroquias de Agudelo e a Portela. Viais nos que facía moitos anos que non se actuaba e que nalgún caso estaban totalmente desfeitos desde as obras de execución do eixo atlántico ferroviario.

O Goberno municipal investiu máis de 165.000 euros ao longo do 2020 en pavimentar viais nas distintas parroquias do concello para dar seguridade á circulación e mellorar notablemente os accesos aos núcleos de poboación.