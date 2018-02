Remate da obra “mellora de pavimentación en camiño de O Poste–Barcela”

Connect on Linked in

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo esta realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, adxudicabase as obras de Mellora de Pavimentación en Camiño de O Poste, parroquia de Barcela do Termo municipal de Arbo.

As obras xa rematadas, tiñan, por obxeto desta obra era definir e dimensionar as obras necesarias para mellorar o estado de algunas das infraestructuras viarias existentes no Concello de Arbo, o desenrrolo da actuación é a pavimentación e mellora dos camiños públicos municipais, sendo as actuación a realizar o desbroce e limpeza do camino retirando toda a vexetación, limpeza enerxica de superficie de pavimento existente, limpeza de cunetas, regularización de firme con aglomerado en quente, a capa de rodadura realizarase mediante unha mezcla bituminosa quente.