Renda 2016: CCOO lembra que a cota de afiliación pode deducirse na declaración

Este mes comezou a campaña da renda 2016. Comisións Obreiras (CCOO) lembra que a cota de afiliación é un gasto que se pode deducir á hora de realizar a declaración, como recolle a lei que regula o imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF). Concretamente, o importe da cota dedúcese da cantidade recollida en concepto de rendementos do traballo.

Para xustificar este dereito á dedución, abonda cos xustificantes bancarios ou de nómina —no caso de que se lle desconte a cota nesa vía—. En todo caso, as persoas que así o desexaren tamén poden acudir ao local do sindicato e pedir un certificado das cotas pagadas no exercicio correspondente á declaración.

A cantidade que se deduza indicarase no espazo reservado ás «cotas satisfeitas a sindicatos», na casa 012 do impreso oficial, ben na súa versión dixital, ben na versión en papel.





