Renfe anuncia que su línea low cost también estará presente en Galicia

La acogida de este nuevo modelo de negocio que prima los precios bajos en un transporte eficiente, eficaz, rápido y puntual es cada vez mayor y cuenta con más de un 90% de ocupación en la actual línea puesta en marcha entre la capital madrileña y la ciudad condal.

Este modelo de tren de bajo coste es muy atrayente para la gente más joven, que ven así como sus expectativas de poder viajar se amplían y se abaratan, contando siempre con el mejor servicio de Renfe. Por tanto, tras la buena acogida entre Madrid y Barcelona, el modelo se extenderá a Galicia, así como a otras comunidades autónomas, buscando siempre ofrecer servicios de calidad a bajo precio y conectar el país a través del tren low cost.

Teléfonos de atención al cliente de Renfe

El hecho de que estas líneas sean low cost o de bajo coste no implica que la calidad del servicio no sea la misma. De hecho, Renfe mantiene su compromiso de puntualidad con todos sus pasajeros. Este compromiso establece que cuando los trenes no llegan puntuales a la estación de destino el pasajero afectado puede solicitar la devolución del importe de su billete.

Concretamente en los trenes AVLO Renfe devolverá un 50% del precio del billete en retrasos superiores a 30 minutos, mientras que, si los retrasos pasan de una hora, la devolución será del 100% del precio del billete. Para solicitarlo solo hay que contactar con el equipo de atención al cliente Renfe que se pone a disposición de todos los usuarios. Este teléfono gratuito de atención al cliente de Renfe es el 902 320 320 con el prefijo +34 si se llama desde fuera de España. Atienden las llamadas todos los días de la semana desde las 6 de la mañana hasta la medianoche.

Reservar o comprar billetes y solicitar información

Igualmente, si lo que se solicita es información general o reservar o comprar billetes, entonces es mejor contactar a través del +34 902 24 05 05. En este caso se trata de un teléfono que está operativo las 24 horas del día. Lo mismo ocurre con el teléfono de la Oficina Central Atendo (+34 91 774 40 40) que es la encargada de ofrecer soluciones a cualquier situación especial que un viajero pueda encontrarse durante su viaje ferroviario, como es el caso de un destino no accesible, que no haya plazas reservadas para personas con discapacidad, condiciones especiales para viajeros que van en grupos etc.

Asistencia para personas con movilidad reducida

Por otra parte, el sistema de atención al cliente Renfe pone a disposición de sus clientes un servicio de asistencia para personas que requieran de sillas de ruedas de tránsito durante los desplazamientos en la estación, o para el embarque en los trenes. En este caso los números a los que hay que llamar para solicitarlos son: +34 902 24 05 05 y el +34 91 774 40 40.

Los trenes AVLO que llegarán a Galicia en breve se trata de un transporte que ofrece a los viajeros una gran comodidad al mejor precio. Es una forma muy sencilla de moverse y dónde se puede elegir el asiento, llevar una maleta extra si se desea y donde se puede disfrutar del viaje de manera relajada. Además, todos los trenes AVLO ofrecen servicio de WiFi – Play Renfe, es decir, que los pasajeros podrán viajar conectados a internet sin costo alguno.

Otra de las ventajas de viajar en AVLO Renfe es que las estaciones más importantes suelen estar en el centro de las ciudades, por lo que saldrán del tren y encontrarán todo un mundo por descubrir.