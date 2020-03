Requisada unha partida de luvas de Nitrilo nun almacén dunha empresa de Vigo

A Policía Local de Vigo requisou unha partida de 40.000 pares de luvas de Nitrilo nun almacén dunha empresa de limpeza da cidade, que xa os tiña comprometidos para a súa venda e que incumpría a obrigación de poñelos ao dispor das autoridades sanitarias, no marco do actual estado de alarma decretado polo Goberno de España.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos ocorreron sobre as 13,30 horas deste mércores, cando unha dotación que patrullaba pola rúa Alonso Ojeda, no barrio de Teis, estaba a identificar a un viandante que tomaba o sol sen atender aos requirimentos de confinamento domiciliario.

Neses momentos, os axentes decatáronse de que unha furgoneta estaba nun almacén próximo, cunhas caixas de luvas á beira. Así, ao achegarse puideron comprobar que se trataba dunha partida de 40.000 pares de luvas de Nitrilo, e que estaban comprometidos para a súa venda.

Ao entrevistarse co responsable do almacén, este recoñeceu que non notificara ás autoridades sanitarias a adquisición dese material. Por iso, a Policía inmobilizou as caixas e deixounas precintadas dentro do propio almacén, á vez que informou a persoal de Sanidade para que se traslade ao lugar para recollelas.